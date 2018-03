Cristiano Ghidotti,

Windows 8 è disponibile per il pre-ordine. L’annuncio arriva direttamente da Microsoft attraverso un post comparso sul blog ufficiale, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono assicurarsi una copia retail del nuovo sistema operativo disponibile dal 26 ottobre.

Alcuni store online come Amazon, Best Buy, Staples e Office Depot hanno già dato il via alla vendita dell’aggiornamento a Windows 8 Pro in formato DVD sul territorio americano, al prezzo di 69,99 dollari. Chi procederà all’acquisto potrà dunque mettere mano a una delle cinque box art disegnate per l’occasione, raccolte nella galleria di seguito. Tutti gli altri possono invece aspettare il day one e scegliere il download dell’update con una spesa sensibilmente ridotta: 39,99 dollari.

Microsoft ha reso noto che la versione retail di Windows 8 sarà eco-friendly. La scatola peserà il 41% in meno rispetto a quelle utilizzate in passato, un accorgimento che consente di risparmiare circa l’80% in termini di emissioni inquinanti per il processo di produzione e durante il trasporto.

L’avvio della fase di pre-ordine del software coincide anche con quella dei tanti prodotti equipaggiati con il nuovo sistema operativo. Negli ultimi mesi si è assistito alla presentazione di decine tra notebook, tablet, ultrabook e PC all-in-one, da tutti i più importanti produttori, nel tentativo di proporre soluzioni innovative in grado di sfruttare le funzionalità inedite introdotte da Windows 8.

Infine, si segnala che proprio in queste ore Newegg rende noto anche il prezzo delle differenti versioni della piattaforma: Windows 8 “full version” (99,99 dollari), Windows 8 Professional “full version” (139,99 dollari), Windows 8 Pro Pack “product key” (69,99 dollari) e Windows 8 Professional “aggiornamento” (69,99 dollari).