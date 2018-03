Floriana Giambarresi,

Mozilla ha appena annunciato ufficialmente il lancio odierno di Firefox 17, che è disponibile per il download in via del tutto gratuita sulla pagina ufficiale del sito Web del browser. La nuova versione arriva senza novità particolarmente importanti, ma come spesso accade con le ultime release è volta a correggere vari bug riscontrati in passato e a migliorare i servizi già disponibili finora.

Mozilla ha confermato che Firefox 17 sarà una versione LTS del loro browser, ovvero una Long Term Support: ciò significa che il supporto tecnico sarà disponibile per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altre edizioni del browser. Oltre a correggere alcuni bug di sistema, questa nuova versione introduce anche un blocco dei plug-in provenienti da terze parti, volto ad aumentare la sicurezza sul software. Se non desiderato, questo blocco può essere comunque rimosso dall’utente.

Gli sviluppatori vedono l’arrivo di una nuova API per Firefox 17 e, inoltre, a quanto pare Mozilla ha iniziato a condurre la fase di sperimentazione di Facebook Messenger per Firefox, ovvero di un plug-in volto a integrare in maniera molto più profonda il social network più popolare al mondo e il browser di Mozilla. Installandolo, l’utente avrà a disposizione una barra aggiuntiva sul proprio browser, tramite cui potrà tenere traccia delle nuove amicizie, messaggi e notifiche ricevute su Facebook, in maniera assolutamente semplice e comoda.

Firefox 17 è scaricabile dagli utenti in possesso di un computer desktop o laptop, sia PC Windows che Mac. Al contempo, Mozilla ha reso disponibile per il download anche la nuova versione di Firefox per Android, scaricabile però dal Google Play Store.