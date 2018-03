Philips 3D Gioco 278G4, il monitor per giocare

Cristiano Ghidotti,

Supporto alla riproduzione di contenuti e titoli in tre dimensioni, risoluzione Full HD 1080p (1920×1080 pixel) e numerose porte di connessione. Sono questi i punti di forza del nuovo Philips 3D Gioco 278G4, monitor da 27 pollici presentato dal produttore olandese con il rilascio di un comunicato stampa giunto in redazione poco fa. Avvistato in anteprima tra i padiglioni dell’evento IFA 2012 di Berlino, il pannello è in vendita nel nostro paese a partire da questi giorni al prezzo di 399 euro (IVA inclusa).

Particolarmente interessante la dotazione della tecnologia Ambiglow, in grado di analizzare il contenuto delle immagini visualizzate per proiettare sul muro dietro lo schermo (da posizionare a una distanza di circa 15 cm) un alone di luce, così da fornire al giocatore un’esperienza ancor più coinvolgente. Nella confezione sono contenuti anche gli occhialini necessari per il 3D, leggeri da indossare e che non necessitano di batterie o cavi aggiuntivi.

Da segnalare anche la presenza del sistema Smart Bias, che durante la riproduzione dei film crea sulla parete una tenue luce bianca, così da non affaticare gli occhi dell’utente assicurando il massimo comfort visivo. SmartImage Game Mode, inoltre, consente di passare velocemente da una modalità all’altra per offrire le massime prestazioni nell’esecuzione di giochi di qualsiasi genere: per gli sparatutto in prima persona, ad esempio, verranno esaltati i toni scusi, mentre cimentandosi in un racing game l’effetto della velocità sarà reso al meglio elevando la frequenza di aggiornamento.

Non va infine dimenticata la tecnologia IPS che offre un angolo di visualizzazione ottimale molto ampio, evitando così di obbligare l’utente a sedere esattamente di fronte al monitor per non incappare in distorsioni delle immagini o fastidiose alterazioni dei colori. Sul retro del pannello sono presenti tre porte HDMI, un ingresso analogico VGA, quattro slot USB 3.0 e un’uscita audio HDMI per l’utilizzo di altoparlanti esterni.