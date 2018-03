Asus prepara un Nexus 7 ancora più economico?

Floriana Giambarresi,

Su GLBenchmark è appena apparso un nuovo tablet di Asus che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe rappresentare una nuova versione più economica del Nexus 7. È temporaneamente denominato Asus ME172V e dovrebbe esser proposto sul mercato a un prezzo pari a soli 99 dollari.

Grazie al test di benchmark emergono anche le prime indiscrezioni relative alle specifiche tecniche di tale dispositivo, che pare avere una dotazione hardware inferiore rispetto a quella del Nexus 7. Il processore integrato dovrebbe avere una velocità di clock pari a 1 Ghz, anche se non viene specificato il numero di core previsto; la scheda grafica scelta sarebbe la Mali-400 e il display, invece, avrebbe una risoluzione di 1024×600 pixel, nettamente minore alla 1280×800 pixel del Nexus 7. A quanto sembra, tale tablet avrà uno slot per schede di memoria di tipo microSD e il sistema operativo dovrebbe essere Android 4.1.1 Jelly Bean.

Nulla però suggerisce che si tratti con certezza di una tavoletta digitale della serie Nexus, ovvero un device realizzato in collaborazione con Google. SlashGear ipotizza che possa trattarsi semplicemente di un tablet economico in vendita, in futuro, in edizione limitata e solo al di fuori dal mercato statunitense. Asus potrebbe dunque esser intenzionata a lanciare una nuova linea di tablet Android a bassissimo costo e non eccessivamente performanti, nel tentativo di spingere tale tipo di device tra quei consumatori interessati a un prodotto economico ma in grado di offrire comunque numerose funzionalità.

In passato si parlava dell’intenzione di Google di lanciare, negli Stati Uniti, un Nexus da 99 dollari, ma tale tablet non dovrebbe essere sviluppato da Asus e dunque numerose fonti escludono che si tratti proprio del modello ME172V. Bisognerà dunque attendere un comunicato ufficiale per saperne di più a riguardo.