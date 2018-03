Volantino Euronics: Nokia Lumia 800 a 249 euro

Filippo Vendrame,

Euronics, nota catena di negozi di elettronica, lancia il suo volantino delle offerte natalizie con la particolare promozione “SpesaGratis“. Chi dunque comprerà alcuni dei prodotti inclusi nel volantino entro il 24 dicembre, potrà ricevere buoni sconti omaggio di valore variabile per poter comprare beni alimentari in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa. Mettendo da parte la promozione di Euronics, vediamo di sfogliare il nuovo volantino. Partendo dalla telefonia mobile, si evidenzia l’offerta sul Samsung Galaxy S3 in versione da 64 GB di memoria interna e di colore nero venduto a 799 euro, mentre la versione “classica” da 16 GB viene proposta a 599 euro. New entry nel listino della catena di elettronica il Samsung Galaxy S3 Mini offerto invece a 449 euro.

Prezzo decisamente interessante per il Nokia Lumia 800 che viene venduto da Euronics a 249 euro. 449 euro sono invece necessari per potersi aggiudicare l’ottimo smartphone Sony Experia S, mentre saranno necessari 249 euro per poter comprare l’LG Optimus L7. Si segnala anche la proposta sull’Asus Padfone 2, uno smartphone che all’occorrenza può diventare anche un tablet pc e che Euronics vende a 799 euro. Tra i tablet pc si segnala invece l’offerta sul Samsung Galaxy Tab 2 10.1 solo WiFi che viene offerto a 299 euro con inclusi molti contenuti esclusivi.

Euronics nel suo nuovo volantino lancia buone proposte anche nel settore dell’informatica ed in particolare sui nuovi prodotti Windows 8. Si segnala per esempio l’ibrido tablet pc / notebook Samsung ATIV Smart Pc venduto a 899 euro. Tra i computer “classici” si segnala il notebook HP Sleekbook con processore Intel Core i5 e 4 GB di RAM a 499 euro, oppure l’ASUS S200E con display touch e con processore Intel Core i3 e 4 GB di RAM sempre a 499 euro.

Euronics non si è dimenticata anche degli appassionati delle console ed infatti si segnala l’Xbox 360 250 GB con il gioco Forza Horizon a 199 euro, oppure la Sony PlayStation 3 con alcuni contenuti esclusivi a 249,90 euro.

Tra le televisioni di nuova generazione si segnala la proposta di Euronics sul Samsung TV LED EU22ES5000 offerto a soli 199 euro. Tra i modelli di fascia alta si segnala invece il TV LG LED 3D TX-L42ET5E venduto a 699 euro.