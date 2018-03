Natale 2012: le idee regalo di Bose

Filippo Vendrame,

Natale si avvicina ed è arrivato il momento di trovare il regalo giusto per se, per gli amici e per le persone care. Per chi ama la musica, Bose propone una selezione di prodotti da non perdere, perfetti come regali di Natale: per esempio gli auricolari per allenarsi a ritmo di musica e tenersi in forma o i diffusori portatili per le grandi feste natalizie, oppure ancora i prodotti in edizione limitata o infine Solo, il modo migliore per avere il massimo dalla propria TV di casa.

Tra i regali esclusivi proposti da Bose per questo Natale si segnala per esempio le cuffie QuietComfort® 15, il modello di punta tra i prodotti Bose con tecnologia di riduzione del rumore. Cuffie che permetteranno un’esperienza di ascolto più silenziosa, associata all’audio di qualità Bose®, che farà scoprire quelle sfumature musicali che non si potevano notare prima. Le nuove cuffie Bose QuietComfort® 15 in Edizione Limitata in blu sono disponibili al prezzo di € 349. Bose per questo Natale propone anche il sistema SoundDock® con cui è possibile apprezzare i propri brani preferiti con la qualità audio garantita da Bose®, collegando il proprio iPod o iPhone per ascoltare la musica senza interruzioni. Il design audio esclusivo Bose garantisce prestazioni incredibili per un sistema tanto compatto. Perfetto per qualunque punto della casa, il SoundDock® in Edizione Limitata bianco lucido è disponibile a € 249.

I prodotti Bose in edizione limitata saranno disponibili fino al 31 dicembre presso i negozi Bose (Milano, Serravalle Scrivia, Barberino di Mugello, Castel Romano e Venezia), sullo shop online o attraverso il numero verde dell’azienda (800-906042).

Per offrire a tutti il meglio della qualità dell’audio dei propri film, telefilm o programmi TV preferiti in assoluta semplicità, Bose ha introdotto il sistema Solo TV, il complemento ideale per la maggior parte delle TV, che assicura un’esperienza d’ascolto del tutto nuova. Basterà posizionare il sistema sotto alla televisione, collegare il cavo e Bose Solo darà vita a dialoghi e musica, aumentando il coinvolgimento delle scene d’azione e degli effetti audio, regalando tutta l’emozione dei vostri film e telefilm preferiti. Bose Solo costa 399 euro.

Tra i migliori prodotti di Bose per questo natale segnaliamo anche le cuffie Bose SIE2 e SIE2, un prodotto ideale per chi non vuole rinunciare a quella carica extra che solo la musica può dare durante un allenamento. Entrambi i modelli includono una fascia per il braccio realizzata in collaborazione con Reebok®, che assicura stabilità ai telefoni cellulari e ai lettori Mp3. Le nuove cuffie SIE2 sono disponibili al prezzo di €119.95, le SIE2i al prezzo di €149.95.

Infine, si segnala anche il nuovo nuovo SoundLink Mobile II di Bose che consente di avere sempre con sé la propria musica preferita. Il SoundLink Mobile è uno speaker portatile progettato per funzionare con apparecchi che sfruttano la tecnologia Bluetooth come l’iPhone e gli smartphone android. Il SoundLink® Mobile II è presentato in versione standard con cover in nylon grigio scuro, al prezzo di €299.95, oppure nell’edizione premium con cromature e cover in pelle marrone scuro al prezzo di €349.95. Per un’atmosfera ancora più natalizia, è inoltre possibile acquistare la cover in nylon rossa, al prezzo di €49.95.