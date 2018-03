Google Glass: app, riconoscimento facciale e altro

Floriana Giambarresi,

Un nuovo brevetto recentemente depositato da Google suggerisce quelle che potrebbero essere alcune delle caratteristiche dei Google Glass, gli occhiali futuristici per la realtà aumentata in sviluppo presso Mountain View. Tra le funzionalità qui descritte, le più interessanti risiedono nell’esecuzione di applicazioni, nella ricerca delle immagini e nel riconoscimento facciale.

Le proprietà intellettuali in questione sono state depositate presso l’US Patent and Trademark Office e i dettagli ne sono giunti online tramite Patent Bolt. Viene descritta in particolare una funzione chiamata multimode, ovvero un campo di input in grado di riportare sul display dei Google Glass differenti tipi di contenuti, i quali verrebbero così mostrati all’occhio dell’utente che li indossa.

Tale campo multimode sarà ridimensionabile o regolabile in base alle preferenze dell’utente (un po’ come avviene con le finestre di Windows e Mac OS) e potrà esser utilizzato per effettuare ricerche di immagini, riconoscimento facciale di una persona che si trova di fronte, modificare documenti, inviare un messaggio di posta elettronica o ancora per cercare un contatto presente nella rubrica.

Altre caratteristiche menzionate nel nuovo brevetto di Google includono la possibilità di catturare screenshot da un video in esecuzione, nonché il supporto per le applicazioni. Possibili app integrate nei Google Glass che vengono riportate nella domanda brevettuale: un’app dedicata alla musica simile alla feature “What’s this song” presente in Android 4.2 Jelly Bean; un’app dedicata ai voli di linea che mostri sulla lente degli occhialini informazioni su un volo d’interesse; un’app per i film che trasformerebbe i Google Glass in una sorta di schermo da cinema.

Chiaramente si tratta solo di un brevetto e non è certo che il team di Mountain View decida di applicare davvero tali tecnologie nei Google Glass. Qualche informazione più specifica a riguardo dovrebbe però essere rilasciata in occasione del prossimo Google I/O.