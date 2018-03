Marcopolo Expert: Galaxy Tab 2 10.1 a 399 euro

Filippo Vendrame,

Manca una settimana al Natale e la corsa ai regali è nel suo momento clou. Per chi quest’anno fosse interessato a farsi o a fare un regalo legato al mondo dell’high tech, potrebbe dare un’occhiata al volantino della catena di elettronica Marcopolo Expert che rimarrà valido sino alla vigilia di Natale e cioè sino al 24 dicembre. Sfogliando il nuovo volatino si segnala subito la proposta sul tablet pc Samsung Galaxy Tab 2 10.1 con supporto alle reti 3G offerto a 399 euro con uno sconto di 100 euro sul suo prezzo originario di listino. Il Samsung Galaxy Tab 2 10.1 3G è un ottimo tablet pc android dotato di uno schermo da 10.1 pollici con risoluzione HD. Troviamo anche un processore dual core da 1 GHz, 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Un ottimo compromesso dunque tra prezzo e prestazioni.

Sempre nel settore dei tablet pc android si segnala anche il Nexus 7 32 GB con supporto alle reti WiFi e 3G che viene venduto da Marcopolo Expert a 299 euro. Sconto di 30 euro invece sul tablet pc Acer Iconia Tab A210 offerto a 299 euro. Non mancano in questo volantino natalizio i tablet pc di Apple, sia l’iPad Mini che l’iPad Retina.

Cambiando settore, tra gli smartphone si segnala la proposta di Marcopolo Expert sul best seller Samsung Galaxy S3 venduto a 599 euro con garanzia Italia. Si segnala anche l’LG Optimus L5 a 169 euro e il Sony Xperia J a 239 euro. Non oggetto di sconti ma comunque presente nel volantino, il Nokia Lumia 920, vero oggetto del desiderio degli appassionati di elettronica per questo fine 2012. Marcopolo Expert offre il Nokia Lumia 920 a 599 euro.

Tra i nuovi computer dotati del sistema operativo Windows 8 si segnala il Samsung Ativ Smart Pc, un ibrido tablet pc /netbook che viene proposto da Marcopolo Expert a 899 euro. Sempre a 899 euro, Marcopolo Expert offre un altro ibrido computer / tablet pc, questa volta l’HP Envy x2 con processore Intel Atom.

Tra i notebook “classici” si segnala invece il Toshiba C8501C0 con processore Intel Pentium e 4 GB di RAM a 349 euro, oppure l’HP Sleekbook con processore Intel Core i 5 e 4 GB di RAM a 599 euro.

Per gli appassionati della fotografia, Marcopolo Expert offre a 549 euro la Samsung Galaxy Camera, una macchina fotografia digitale dotata del sistema operativo android. Oppure, si segnala anche reflex Nikon D3100 a 399 euro e la Canon EOS 1100D con doppio obbiettivo a 499 euro. Per gli amanti delle console e dei videogiochi che per questo Natale vogliono farsi un regalo, Marcopolo Expert offre nel suo nuovo volantino l’Xbox 360 250 GB con due giochi e due controller wireless a 199 euro, oppure sempre l’Xbox 360 4 GB con sensore Kinect e due giochi a 229 euro.

Infine, per chi volesse regalarsi un nuovo televisore per Natale, Marcopolo Expert propone molte interessanti opzioni. Per esempio, si segnala la TV LED 3D Samsung UE46EH6000 a 599 euro con uno sconto sul suo prezzo di listino di 100 euro.