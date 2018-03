Acer lavora a un tablet con Android 4.1 Jelly Bean

Floriana Giambarresi,

Acer è al lavoro su un tablet economico da 7 pollici con cuore Android Jelly Bean, da introdurre sul mercato nei prossimi mesi. È denominato Acer Iconia B1 ed è già stato avvistato sia presso la FCC che su GLBenchmark, dove è stato possibile ricavare le prime informazioni circa le specifiche hardware che caratterizzeranno tale device.

Acer Iconia B1-A71 – che probabilmente non sarà il nome definitivo del dispositivo – dovrebbe esser dotato di un display da 7 pollici con risoluzione pari a 1024×600 pixel, di un processore dual-core da 1.2 GHz, 512 MB di RAM, scheda grafica PowerVR SGX 531, 8 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, supporto Wi-Fi, Bluetooth 4.0 e GPS, e Android 4.1.2 Jelly Bean come sistema operativo. Per compensare la poca memoria interna disponibile, pare che Acer includerà anche il supporto alle schede di tipo microSD.

Nella documentazione depositata presso la FCC non sono presenti altri dettagli sul tale tablet, ma su GLBenchmark erano stati effettuati i primi test di benchmark del nuovo Iconia e i risultati a livello di performance non erano propriamente stellari. Non è attualmente dato sapere quando l’Iconia B1 sarà disponibile sul mercato, ma secondo le indiscrezioni dovrebbe essere acquistabile a un prezzo abbastanza basso.

Acer non è comunque l’unico produttore a essere interessato a un device low-cost. Numerose indiscrezioni vedono ASUS al lavoro su una tavoletta digitale economica con cuore Android Jelly Bean, e anche il Nexus 7 di Google dovrebbe giungere sul mercato, nei prossimi mesi, a un costo ancora più basso.