Samsung Galaxy Note da 8 pollici contro iPad Mini?

Floriana Giambarresi,

La linea Samsung Galaxy Note si espanderà con un nuovo tablet da 8 pollici, volto a sfidare direttamente l’iPad Mini di Apple e per ora conosciuto con il nome in codice GT-N5100. È SamMobile a riportarlo, con informazioni giunte da fonti che si dicono a conoscenza dei piani del gruppo sudcoreano. A quanto pare, la presentazione di tale tavoletta digitale avverrà durante il prossimo Mobile World Congress 2013, evento che avrà luogo a Barcellona a fine febbraio.

Samsung ha già introdotto un tablet della linea Galaxy Note ma con pannello da 10.1 pollici, mentre il nuovo dispositivo avrebbe stavolta uno schermo da 8 pollici, vicini ai 7.9 pollici che caratterizzano l’iPad Mini. Le indiscrezioni appena trapelate parlano, nello specifico, di un display Super Clear LCD con risoluzione da 1280×800 pixel, della presenza di 2 GB di RAM, di una fotocamera frontale da 1.3 megapixel e una fotocamera posteriore da 5 megapixel, slot per schede di memoria di tipo microSD da 16/32 GB, AGPS e una batteria da 4600 mAh. Garantita la connettività Wi-Fi e Bluetooth 4.0.

Le dimensioni della tavoletta saranno 211.3×136.3×7.95mm e il peso previsto è di 330 grammi circa. Il Samsung Galaxy Note da 8 pollici, come iPad Mini del resto, dovrebbe giungere nei negozi in due versioni, ovvero un modello con solo Wi-Fi e l’altro con Wi-Fi+3G. Il sistema operativo in esecuzione sarebbe Android 4.2 Jelly Bean.

Appuntamento dunque al Mobile World Congress 2013 di Barcellona per sapere con certezza se la strategia del gruppo sudcoreano in ambito tablet proseguirà con il lancio di tale prodotto.