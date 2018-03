MWC 2013: Acer Iconia B1, anche da 16 GB a 139€

Floriana Giambarresi,

In occasione del MWC 2013 di Barcellona, Acer espande la propria linea di tablet Android annunciando l’Iconia B1 da 16 GB, che si andrà ad affiancare al già annunciato modello da 8 GB. Sarà acquistabile nei negozi a un prezzo consigliato al pubblico pari a 139 euro, ovvero 20 euro in più rispetto al prodotto di fascia più bassa.

Non vi è alcuna differenza tra la configurazione dei due prodotti se non relativamente alla capacità di archiviazione dei dati. Le specifiche tecniche rimangono infatti esattamente quelle dell’Acer Iconia B1 da 8 GB: anche per il modello da 16 GB, sarà infatti presente un display da 7 pollici con risoluzione pari a 1024×768 pixel, un processore dual-core Mediatek 8317T da 1.2 GHz e 512 MB di RAM, slot per schede micro-SD, una fotocamera frontale da 0.3 megapixel, connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Presente anche qui una batteria da 2710 mAh e il sistema operativo in esecuzione è Android 4.1 Jelly Bean. Il prodotto ha un peso pari a 320g e giunge con disponibilità immediata sia in Europa, che in Africa e Medio Oriente.

Trattasi insomma di un prodotto dedicato a chi necessita di uno spazio interno di archiviazione maggiore, senza dover spendere molto di più. La differenza di prezzo proposta da Acer rispetto all’Iconia B1 da 8 GB è interessante, dato che si parla di soli 20 euro in più per ulteriori 8 GB a disposizione.