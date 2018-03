LG, 10 milioni di smartphone LTE

Floriana Giambarresi,

Sono trascorsi ormai due anni da quando LG ha intrapreso la strada dell’LTE, e il produttore ha appena annunciato di aver raggiunto un importante obiettivo a riguardo: ha venduto dieci milioni di smartphone con tecnologia LTE, ovvero esattamente il doppio rispetto a quanto comunicato nel mese di agosto.

Un risultato del genere conferma sia la crescita di tale tipo di connettività super veloce, che l’efficacia della strategia adottata da LG. Attualmente il produttore vende i propri cellulari intelligenti con LTE in vari Paesi del mondo, ma nel corso di quest’anno intensificherà la propria presenza sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti, così da permettere a sempre più consumatori di passare dallo standard 3G a quello 4G.

Secondo le ultime stime di Strategy Analytics, entro fine 2013 saranno ben 275 milioni gli smartphone con LTE distribuiti a livello globale, e LG è fortemente intenzionata a muoversi in maniera più aggressiva così da accaparrarsi una buona parte del mercato. Peraltro la notizia odierna giunge in un momento interessante per il produttore, dato che sta cercando di spingere il nuovo LG Optimus G – che integra proprio la connettività LTE – in ben 50 mercati, ha appena introdotto anche una nuova serie – Optimus F – che punta proprio su tale tecnologia, e cercherà insomma di espandere la propria presenza in tale segmento di mercato rafforzando la propria linea di smartphone.

Annuncia infatti Jong-seok Park, presidente e amministratore delegato di LG Mobile Communications, che «essendo ormai affermati come uno dei più grandi player dell’industria, continueremo a espandere la nostra presenza nel mercato globale LTE con una gamma più ampia di smartphone differenziati, di alta qualità, con LTE».