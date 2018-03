Amazon Kindle Fire HD 8.9″ arriva in Italia

Giacomo Dotta,

Amazon ha annunciato l’esordio in Italia della versione da 8,9 pollici di Amazon Kindle Fire HD. Il dispositivo è ormai conosciuto anche nel nostro paese in virtù della distribuzione della versione da 7 pollici, dunque la caratteristica che contraddistingue il nuovo device è nella dimensione dello schermo: quasi 2 pollici in più significano una minor portabilità in cambio di una miglior esperienza visiva sulla maggiorata superficie del display.

Due le versioni disponibili, entrambe con la variante “con offerte speciali” che consente di accedere al device ad un prezzo minore accettando in cambio di visualizzare alcuni annunci pubblicitari a corredo dei contenuti fruiti. La versione da 16GB giunge sul mercato al costo di 284 euro, mentre la versione da 32GB raggiunge i 314 euro. Le offerte speciali abbassano i due prezzi rispettivamente a quota 269 euro e 299 euro. Spiega Amazon nell’annuncio ufficiale che taglia i nastri alla distribuzione:

Kindle Fire HD 8.9″ dispone di uno splendido schermo HD 1920×1200 da 254 ppi, un esclusivo sistema audio Dolby, un processore e un motore grafico potenti, doppia antenna e Wi-Fi dual-band con MIMO, a partire dall’incredibile prezzo di 269 Euro

Tra le caratteristiche del device si annoverano un display con risoluzione 1920×1200 da 254 ppi, doppia antenna Wi-Fi dual-band con tecnologia MIMO, processore TI OMAP 4470, due altoparlanti stereo con audio Dolby Digital Plus e batteria che promette durata pari a 10 ore di lavoro. 567 grammi di peso, 9 millimetri di spessore.

Ma la peculiarità è anzitutto nella natura stessa del dispositivo: «Kindle Fire è più di uno straordinario dispositivo, è un servizio». Quello che nasce come un e-reader, infatti, diviene nel tempo un tablet prima ed un distributore automatico di contenuti multimediali poi: ebook, file musicali, video, riviste e molto altro ancora, su di una tavoletta che garantisce un acquisto a basso costo nel quale le “offerte speciali” rappresentano una tentazione ulteriore per chi è più sensibile al low-cost.