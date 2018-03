Samsung Galaxy S4: l’interazione con la voce

Floriana Giambarresi,

Il Samsung Galaxy S4 è ora ufficiale e, oltre a un comparto hardware potente e performante, punta al successo sul mercato globale anche sulle funzionalità dedicate al controllo vocale. Tra le novità utili all’interazione tramite la voce vi sono un rinnovato S Voice e S Translator, che il produttore sudcoreano ha presentato durante l’evento Unpacked di New York.

S Voice offrirà ai possessori del Samsung Galaxy S4 un nuovo set di comandi vocali utili a sfruttare le caratteristiche del telefono senza mani. Tale feature è stata già introdotta con la precedente generazione del device, ma viene adesso potenziata grazie a delle novità dedicate alla guida. Con S Voice Drive, sarà infatti possibile gestire con la voce le chiamate, gli SMS e le destinazioni da raggiungere. Vi saranno font più grandi, comandi specifici e così via, utili a facilitare l’uso delle funzioni vocali mentre si sta guidando una vettura.

S Translator è volta a favorire il dialogo – sia testuale che orale – tra due utenti che parlano delle lingue diverse e che, altrimenti, non si comprenderebbero. Tale feature è infatti in grado di tradurre in una lingua straniera in tempo reale, e tra le lingue supportate al lancio del Galaxy S4 vi sarà anche l’italiano. S Translator verrà inoltre integrato in molte app, quali ad esempio Chat On, sviluppata proprio da Samsung.

Numerose dunque le possibilità di interazione vocale offerte dal nuovo smartphone Android top di gamma del produttore sudcoreano, le quali potranno risultare comode soprattutto in determinate situazioni d’utilizzo. Il Samsung Galaxy S4 sarà disponibile in Europa dal 26 aprile, ma ancora non è stata condivisa alcuna informazione circa il prezzo al quale sarà possibile acquistarlo.