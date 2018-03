Naviga, clicca e “Send to Kindle”

Giacomo Dotta,

Amazon ha annunciato una nuova opportunità per tutti coloro i quali pubblicano contenuti sul Web: un piccolo pulsante, denominato “Send to Kindle“, con il quale è possibile costruire online un archivio di contenuti da leggersi in seguito sopra il proprio reader Amazon Kindle.

«Non vi è mai capitato di incontrare notizie, blog, articoli o altri contenuti sul Web che vorreste leggere ma che non avete il tempo di leggere immediatamente?»: “Send to Kindle” è la risposta a quella che appare come una sorta di domanda retorica, di fronte alla quale qualsiasi navigatore della Rete non può che trovarsi disarmato. La velocità con cui si scorrono i contenuti, infatti, spesso impedisce di poter approfondire un argomento per quando desiderato: il rischio è di rimanere sempre sulla superficialità dei titoli e degli abstract, senza la possibilità di entrare appieno nel contenuto in virtù del poco tempo disponibile e dell’alta propensione a passare alla notizia successiva, distante appena un click.

“Send to Kindle” consente invece di fermare il tempo e di bloccare il ritmo: un click sul pulsante Amazon consente di inviare il contenuto al proprio e-reader, ove lo si potrà leggere in seguito con maggior calma e serenità, lontano dalle tentazioni del click, dalle notifiche sul desktop e dai mille stimoli che spesso distraggono la lettura in favore di una maggior rapidità e superficialità di esplorazione.

Ogni utente può già da tempo adottare il pulsante “Send to Kindle” direttamente sul proprio browser (tanto su Chrome quanto su Firefox), così come allo stesso tempo la medesima procedura è possibile sui file in locale tanto da PC quanto da Mac. La novità odierna è invece qualcosa di differente, qualcosa di slegato dall’abitudine, e più in mano all’editore che non all’utente: un pulsante che va a comparire su di un sito Web, consentendo la decisione estemporanea nel momento in cui si nota il contenuto e si decide di differirne la lettura con un click.

Una apposita pagina consente agli sviluppatori di creare con facilità il pulsante che più si addice alle proprie necessità: si passa da una piccola icona “K” ad un più ampio pulsante con o senza bordo, mettendo inoltre nelle mani dei CSS ogni singolo dettaglio relativo all’omologazione grafica del pulsante sulla propria pagina Web.