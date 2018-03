Nvidia, i Tegra next-gen per i futuri smartphone

Floriana Giambarresi,

In occasione della GPU Technology Conference di San Jose, Nvidia ha tolto i veli a due nuovi processori mobile next-gen: sono i Tegra Logan e Parker, verranno integrati negli smartphone futuri e apporteranno un miglioramento davvero notevole in termini di performance rispetto a quelli introdotti con la prima generazione.

Il produttore di Santa Clara va in tal modo a definire la strada per i SoC dedicati ai prodotti mobile di futura generazione. Il Tegra 4 ha fatto il proprio debutto all’inizio dell’anno in corso, mentre la next-gen – nome in codice Logan – arriverà a fine anno. La quinta generazione dei Tegra sarà invece denominata Parker. È quanto ha spiegato il CEO della società, Jen-Jsun Huang, durante la conferenza californiana.

Logan integrerà la GPU Nvidia Kepler, che sta attualmente dominando il mercato delle schede grafiche di fascia media; comprenderà anche CUDA, ovvero quel modello di programmazione dedicato alle GPU Nvidia che consente agli utenti di svolgere più operazioni in una sola volta. Si avrà dunque in questo caso un’architettura unificata, e oltre alla compatibilità CUDA vi sarà anche quella OpenGL 4.3.

Per quanto riguarda invece Parker, Nvidia ha scelto in questo caso una CPU Denver a 64 bit e una GPU Maxwell. Il progetto Denver è stato svelato per la prima volta in occasione del CES 2011 di Las Vegas, ma da allora la società non aveva più fornito alcun update a riguardo, dunque è possibile comprendere come lo stadio di sviluppo della CPU sia ormai giunto praticamente a termine.

Per realizzare il SoC in questione, Nvidia utilizzerà un processo produttivo basato su dei transistor 3D FinFET. Chiare le parole del CEO Huang: «in cinque anni riusciremo ad aumentare le prestazioni dei chip Tegra di 100 volte. La legge di Moore suggerisce un aumento di otto volte». Con le due novità della serie Tegra, Nvidia spera di attirare l’appeal dei produttori di smartphone e altri prodotti mobile, i quali avranno a disposizione due soluzioni potenti di nuova generazione per spingere le performance dei propri device futuri.