Pagine Web più grandi, connessioni più veloci

Le statistiche pubblicate da Google sul blog ufficiale del servizio Analytics parlano chiaro: il Web sta crescendo, anche in termini di dimensione delle pagine ospitate sui siti, mentre la qualità delle connessioni migliora soprattutto in ambito mobile. Il motore di ricerca ha confrontato i dati raccolti quest’anno tramite lo strumento Site Speed con quelli del 2012. Ecco quanto emerge.

La diffusione di contenuti multimediali in Rete ha portato il peso delle singole pagine ad aumentare in media del 56% in soli dodici mesi, dunque a richiedere un maggiore quantitativo di banda per la loro visualizzazione. Questo non si traduce però in tempi di caricamento più lunghi. Anzi, grazie all’evoluzione delle reti mobile, alla diffusione dei network 4G-LTE e a dispositivi come smartphone o tablet equipaggiati con una crescente potenza di calcolo, l’attesa necessaria per il download e il rendering di una pagina sugli schermi touch è diminuita del 30% circa.

Nell’ultimo anno abbiamo osservato miglioramenti significativi per quanto riguarda l’infrastruttura su cui si basa il funzionamento di Internet. I browser Web stanno diventando più veloci, c’è stato il passaggio alla tecnologia 4G-LTE di alcuni network mobile e la potenza dei dispositivi mobile evolve continuamente.

Come ben visibile dall’immagine allegata di seguito, anche l’Italia è interessata da questo fenomeno. Rispetto a quanto rilevato nell’aprile 2012, chi naviga da desktop nel nostro paese impiega in media il 2,94% in meno per completare il download e la visualizzazione di una pagina, mentre prendendo in considerazione esclusivamente i dispositivi mobile la percentuale sale al 10,71%. Un segnale positivo dunque, da considerare però all’interno di un quadro più ampio, che vede una parte non trascurabile dell’utenza italiana ancora afflitta dalla piaga del digital divide, a causa di infrastrutture ormai datate e una qualità del servizio spesso discutibile.