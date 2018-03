Samsung Galaxy S4: svelata l’offerta di Tre Italia

Filippo Vendrame,

Tre Italia ha finalmente svelato la sua offerta dedicata per il nuovo Samsung Galaxy S4 che si appresta ad uscire in Italia proprio in questi giorni e che l’operatore distribuirà al pubblico a partire dal 27 aprile. Tre Italia offrirà il nuovo top di gamma android sia con ricaricabile che con abbonamento. Per quanto riguarda l’abbinamento ai piani ricaricabili, l’operatore al momento concede di comprare il Samsung Galaxy S4 solo in abbinamento a “Scegli 30 Passa a 3“.

Dunque, sottoscrivendo l’offerta “Scegli 30 Passa a 3”, che richiede la potabilità del proprio numero, sarà possibile avere il Samsung Galaxy S4 senza nessun anticipo garantendo ogni mese una ricarica obbligatoria di 30 mesi. Va sottolineato che Scegli 30 prevede un vincolo obbligatorio di 30 mesi e che è previsto un contributo una tantum di 120 euro che dopo 12 mesi verrà restituito sotto forma di 12 ricariche mensili. Al momento Tre Italia non permette di comprare il Samsung Galaxy S4 a prezzo pieno e senza vincoli. Più complessa l’offerta abbonamento che prevede l’abbinamento con i piani TOP dell’operatore.

Il ciente che sceglierà di acquistare in forma agevolata il Samsung Galaxy S4 in abbinamento ai piani TOP potrà scegliere come di consueto la formula “Vendita a Rate 3” o la formula “Finanziamento“. Tutti gli abbonamenti prevedono un vincolo di 30 mesi. Inoltre, Tre Italia non farà pagare la tassa di concessione governativa che ricordiamo è di 5,16 euro al mese. Da evidenziare anche che chi sceglierà la formula “Vendita a Rate 3” con Carta di Credito dovrà versare un anticipo di 60€ che verrà restituito in fattura come sconto sui servizi distribuito in 30 mesi. Chi invece sceglierà la formula “Finanziamento” dovrà pagare una rata finale di 61 euro.

Gli abbonamenti TOP offrono tutti traffico voce, SMS ed internet e partono dai 29 euro di Top 400 sino ai 59 euro di Top 3000. Lo scherma riassuntivo dei piani abbonamento TOP è il seguente:

TOP 400

Anticipo: 0 euro

Canone mensile: 29 euro

400 minuti verso tutti

100 SMS

2 GB di traffico dati

TOP 800

Anticipo: 0 euro

Canone mensile: 39 euro

800 minuti verso tutti

200 SMS

2 GB di traffico dati

TOP 1600

Anticipo: 0 euro

Canone mensile: 49 euro

1600 minuti verso tutti

400 SMS

2 GB di traffico dati

TOP 3000

Anticipo: 0 euro

Canone mensile: 59 euro

3600 minuti verso tutti

600 SMS

20 GB di traffico dati

Per tutti gli ulteriori dettagli dell’offerta di Tre Italia per il Samsung Galaxy S4 è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata del portale del gestore.