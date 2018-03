Smartphone: Android leader, Windows Phone cresce

Floriana Giambarresi,

Gli smartphone Android continuano a dominare le vendite di tale segmento di mercato e, durante il primo trimestre del 2013, hanno rappresentato quasi la metà di tutti i cellulari intelligenti distribuiti negli USA (49,3%). E mentre la piattaforma targata Google continua a crescere, segnando un aumento pari a 1,9 punti percentuali rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, la quota degli iPhone con iOS segna una leggera flessione, passando dal 44,6% al 43,7% dello scorso trimestre.

Gli ultimi dati del mercato mobile provengono da Kantar Worldpanel, società che evidenzia come Android abbia allargato ulteriormente il proprio share nei primi tre mesi del 2013, iOS invece segnato un piccolo calo e Windows Phone guadagnato terreno. Nello specifico, Windows Phone 8 è riuscita ad aumentare leggermente la quota di mercato dei device che lo impiegano, rappresentando il 5,6% delle vendite degli smartphone negli Stati Uniti. La crescita registrata è pari all’1,9% rispetto al primo trimestre del 2012.

«Mentre iOS e Android continuano a lottare per le vendite degli smartphone, abbiamo visto Windows Phone in costante crescita nell’ultimo anno e adesso è al top della propria quota di vendita vista finora», spiega la società di analisi attraverso la voce di Mary-Ann Parlato. «La forza di Windows appare essere capace di attirare gli early-adopter che stanno effettuando un upgrade da un feature phone». Insomma la forza del brand Windows in tal senso giocherebbe un grosso ruolo: chi è passato da un cellulare con funzionalità base a uno “intelligente”, avrebbe preferito proprio un Windows Phone 8. Kantar si aspetta che entro la fine del 2013, lo share del sistema operativo mobile Microsoft aumenti ancora.

Nokia ha tratto grandi benefici dall’aumento delle vendite dei Windows Phone, grazie alla serie Lumia che sta riuscendo ad attirare più dei terminali concorrenti l’interesse dei consumatori. I Lumia hanno rappresentato il 4% degli smartphone distribuiti nel primo trimestre, un buon aumento rispetto all’1% del Q1 2012.