Acer Iconia W3, il primo tablet Windows 8 da 8″

A poche ore dall’inizio del Computex 2013 di Taipei, Acer ha presentato l’Iconia W3, ovvero quello che il gruppo sostiene sia il primo tablet Windows 8 da 8 pollici. Sarà acquistabile a partire da giugno in due opzioni con storage da 32 GB o 64 GB, con un prezzo di partenza previsto per 379,99 dollari. Non è ancora stata comunicata alcuna informazione relativa alla distribuzione europea del device.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’Acer Iconia W3 dispone di un display da 8,1 pollici retroilluminato a LED e con risoluzione pari a 1280×800 pixel. È alimentato dal processore mobile dual-core Intel Atom Z2760 da 1.8 GHz, ha due fotocamere entrambe con sensore da 2 megapixel e una batteria in grado di garantire un’autonomia fino a otto ore d’utilizzo. Il comparto connettività prevede il supporto al Wi-Fi, al Bluetooth 4.0, a porte micro-USB e micro-HDMI utili a collegare monitor e altri dispositivi esterni.

La tavoletta digitale pesa 500 grammi e, secondo il presidente di Acer Jim Wong, le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per l’utilizzo con una sola mano. Nella dotazione software è presente anche la suite Microsoft Office Home & Student 2013, sfruttabile – in base alle esigenze – anche con una tastiera esterna opzionale, che Acer proporrà al prezzo di 79,99 dollari.

L’Iconia W3 è stato presentato in occasione di una conferenza stampa svolta appositamente da Acer in apertura della fiera Computex 2013, insieme ad altri prodotti, gli ultrabook Aspire S7 e S3 e il phablet Liquid S1. L’obiettivo della tavoletta digitale con cuore Windows 8 è quello di catturare l’interesse dei consumatori grazie a dimensioni che, oggi, sono considerate ideali da numerosissime parti, tra cui non mancano gli analisti di mercato.