Apple annuncia lo streaming video per la WWDC 2013

Marco Grigis,

La WWDC 2013 è ai nastri di partenza: questa sera alle 19.00 – fuso italiano – Apple svelerà tutte le novità per il mondo del software targato mela morsicata. Per farlo, ha deciso di fornire lo streaming video del keynote, in via del tutto eccezionale.

Non capita spesso che Cupertino conceda la diretta video dei propri keynote: l’ultimo, ad esempio, risale al lancio di iPad Mini lo scorso ottobre. Non è mai stata ben chiara la strategia della Mela – lo streaming sembra essere reso disponibile in forma randomica, senza nessuna contingenza con la tipologia di prodotto presentato – anche se appare ben evidente come il gruppo non ami il chiacchiericcio prima e durante l’evento, tanto che in passato ha anche privato i giornalisti presenti della connettività WiFi.

L’evento di questa sera potrà essere seguito live su un nugolo di piattaforme: un Mac dotato di Safari 4 o superiore e OS X 10.6 o superiore, tutti i device iOS aggiornati almeno alla versione 4.2 e le Apple TV di seconda e terza generazione, aggiornate almeno alla versione 5.0.2. Rimangono esclusi, invece, gli universi Linux e Windows.

Sulle novità targate mela morsicata in dirittura d’arrivo si discute ormai da diverse settimane. Il protagonista assoluto del keynote dovrebbe essere iOS 7, il sistema operativo mobile completamente riprogettato da Jonathan Ive in chiave minimalista. Quello di stasera, allora, sarà il keynote di commiato per il tanto abusato scheumorfismo in salsa mela. Poi si parla della prima preview agli sviluppatori di OS X 10.9, il successore di OS X Mountain Lion, a cui si aggiungerà la possibile presentazione dei nuovi MacBook Pro e MacBook Air. Non vi sarà, invece, il lancio di nuovi iDevice, quest’ultimi rimandati a settembre.

Webnews seguirà la diretta Apple con il consueto liveblog, a cui si aggiungeranno degli approfondimenti pubblicati in real time. Appuntamento, allora, alle 19.00 di questa sera, per scoprire il nuovo corso di Cupertino in salsa minimalista. E si ricordi anche l’Helvetica Neue Ultra Light, il font che pare sia alla base dell’intera ristrutturazione di Apple, di cui si sentirà davvero parlare moltissimo nei prossimi giorni.

WWDC 2013 – La diretta