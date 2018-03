Wind 15 e tutte le novità Wind di giugno

Filippo Vendrame,

Tante novità in casa Wind da oggi 10 giugno con l’arrivo di nuove tariffe e nuove offerte valide per questo inizio di estate. Wind 15 è la nuova tariffa base del gestore arancione che va a sostituire Wind 12. Questa nuova tariffa prevede una tariffazione a scatti di 30 secondi dal costo di 7,5 centesimi di euro ed uno scatto alla risposta di 18 centesimi (SMS a 15 centesimi). Contestualmente al cambio della tariffa base per le chiamate, Wind rimodula anche la tariffa base internet.

Ora, chi si connetterà ad internet dal proprio smartphone senza attivare uno specifico piano dati pagherà 3 euro al giorno con la possibilità di navigare nella giornata sino a 500 MB di traffico dati.

Dal 10 giugno novità anche per quanto riguarda i pacchetti ricaricabili Noi e All Inclusive. Si segnala che tutte le nuove tariffe del gestore includono l’opzione “Minuti Veri” cioè il traffico voce verrà calcolato sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta. I pacchetti Noi e All Inclusive si potranno attivare senza costi per i nuovi clienti Wind. I vecchi clienti dovranno invece pagare un costo di attivazione pari a 9 euro.

Nuove tariffe ricaricabili Noi e All Inclusive

Lo schema dei nuovi piani Noi di Wind è il seguente:

Noi Tutti : 200 minuti al mese verso tutti al costo di 6 euro al mese

: 200 minuti al mese verso tutti al costo di 6 euro al mese Noi Tutti Big : 400 minuti al mese verso tutti al costo di 8 euro al mese

: 400 minuti al mese verso tutti al costo di 8 euro al mese Noi Tutti King : 900 minuti al mese verso tutti al costo di 15 euro al mese

: 900 minuti al mese verso tutti al costo di 15 euro al mese Noi Tutti Unlimited : minuti illimitati verso tutti al costo di 19 euro al mese

: minuti illimitati verso tutti al costo di 19 euro al mese Noi Wind Unlimited: minuti illimitati verso Wind al costo di 7 euro al mese

Queste invece le nuove offerte All inclusive:

All Inclusive : 200 minuti al mese verso tutti, 200 SMS al mese verso tutti e 1 GB di Internet Mobile al costo di 8 euro al mese

: 200 minuti al mese verso tutti, 200 SMS al mese verso tutti e 1 GB di Internet Mobile al costo di 8 euro al mese All Inclusive Big : 400 minuti al mese verso tutti, 400 SMS al mese verso tutti e 1 GB di Internet Mobile al costo di 10 euro al mese

: 400 minuti al mese verso tutti, 400 SMS al mese verso tutti e 1 GB di Internet Mobile al costo di 10 euro al mese All Inclusive King : 900 minuti al mese verso tutti, 900 SMS al mese verso tutti e 1 GB di Internet Mobile al costo di 19 euro al mese

: 900 minuti al mese verso tutti, 900 SMS al mese verso tutti e 1 GB di Internet Mobile al costo di 19 euro al mese All Inclusive Wind Unlimited: chiamate, SMS e MMS illimitati verso i numeri Wind e 1 GB di Internet Mobile al costo di 10 euro al mese

Tutti coloro che attiveranno uno dei piani Noi o All Inclusive potranno contestualmente attivare le nuove “opzioni extra“.

Extra Più Minuti

Noi 2 Unlimited : chiamate illimitate verso un numero Wind preferito al costo di 2 euro al mese

: chiamate illimitate verso un numero Wind preferito al costo di 2 euro al mese Noi Wind Unlimited Extra: chiamate illimitate verso i numeri Wind al costo di 6 euro al mese

Extra Più Messaggi

Noi Tutti SMS : 100 SMS verso tutti al costo di 1 euro al mese

: 100 SMS verso tutti al costo di 1 euro al mese Noi Tutti SMS Big : 1000 SMS verso tutti al costo di 5 euro al mese

: 1000 SMS verso tutti al costo di 5 euro al mese Noi Wind SMS Unlimited: SMS/MMS illimitati verso Wind al costo di 2 euro al mese

Opzioni estere

Noi International : 120 minuti di chiamate verso l’estero a 5 euro al mese

: 120 minuti di chiamate verso l’estero a 5 euro al mese Call Your Country: gratuita

Tutti i clienti ricaricabili Noi e All Inclusive potranno inoltre costruirsi la propria offerta internet su misura. Bundle dati che va a sommarsi a quello eventualmente già presente sulla propria tariffa.

Internet No Stop Powered 1 GB

Prezzo standard: 9 euro al mese

Per i clienti Noi: 5 euro al mese

Per i clienti All Inclusive: 2,5 euro al mese

Internet No Stop Powered 5 GB

Prezzo standard: 15 euro al mese

Per i clienti Noi: 9 euro al mese

Per i clienti All Inclusive: 5 euro al mese

Internet No Stop Powered 10 GB

Prezzo standard: 20 euro al mese

Per i clienti Noi: 15 euro al mese

Per i clienti All Inclusive: 15 euro al mese

Nuove tariffe abbonamento All Inclusive

Novità anche per gli abbonamenti. Il portafoglio All Inclusive si arricchisce della versione “Special” di All inclusive Unlimited Premium. Lo schema dei nuovi abbonamenti Wind è il seguente:

All Inclusive Smart

900 minuti e 900 SMS al mese verso tutti

Chiamate illimitate verso Wind

2 GB internet

19 euro al mese

All Inclusive Unlimited Special Edition

chiamate e SMS illimitati

2 GB di internet

29 euro al mese

All Inclusive Unlimited Premium Special Edition

chiamate e SMS illimitati

120 minuti di chiamate verso l’estero

dall’estero 120 minuti di chiamate, 120 SMS e 250 MB di internet

39 euro al mese

Infine novità anche per la navigazione internet da chiavetta o tablet pc. La nuova offerta Wind Internet Big è la seguente: