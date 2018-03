Sony prepara i1 Honami, un potente cameraphone

Floriana Giambarresi,

Sony starebbe preparando per l’autunno un cameraphone dotato di un display da 5 pollici ad altissima risoluzione e una fotocamera in grado di garantire la medesima qualità di una Cyber-shot. Conosciuto finora in Rete con il nome Sony i1 Honami, lo smartphone è appena stato mostrato con un’immagine leaked e ne sono anche trapelate quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche al completo.

L’immagine è purtroppo molto sfocata e non offre molti dettagli sull’estetica del dispositivo, ma le informazioni relative al presunto comparto hardware permettono di capire quella che sarebbe la potenza offerta. Il Sony i1 Honami avrebbe in dotazione un display da 5 pollici con risoluzione pari a 1920×1080 pixel e rapporto di contrasto di 2000:1, un processore Qualcomm Snapdragon 800 da 2,3 GHz con 2 GB di RAM a supporto, GPU Adreno 330, 32 GB di memoria interna espandibile via microSD, una fotocamera frontale da 2,2 megapixel a 1080p e una fotocamera posteriore con sensore Exmor RS da 20 o 13 megapixel, dotato di un obiettivo Sony G, della UI Cybershot Camera e di lenti di tipo intercambiabili. Non mancherebbe inoltre un flash dual LED Xenon+ e il processore d’immagine BIONZ mobile, i quali andrebbero a completare un ottimo comparto fotografico.

Ampio anche il comparto connettività, che dovrebbe prevedere il supporto al Wi-Fi, al Bluetooth 4.0, NFC, One Touch Sharing, Wi-Fi Miracast e 4G LTE. Presente infine un comparto audio S-Master MX Mobile con altoparlanti dual stereo, e una porta IR Remote per utilizzare lo smartphone come un telecomando utile a controllare il televisore di casa. La batteria integrata sarebbe da ben 3000 mAh, dunque in grado di offrire una ottima autonomia d’utilizzo, e il sistema operativo in esecuzione dovrebbe essere Android 4.2.2 Jelly Bean personalizzato tramite una nuova interfaccia utente Xperia.

Costruito con una scocca realizzata in metallo e in fibra di carbonio, il Sony i1 Honami sarebbe dotato di un vetro frontale infrangibile. Insomma si tratterebbe di uno smartphone davvero potente a livello hardware, in grado di garantire prestazioni eccellenti su tutti i fronti. C’è anche chi suggerisce che potrebbe trattarsi di un nuovo Nexus 5 targato Sony e che potrebbe esser presentato ufficialmente in autunno. Il gruppo nipponico non ha ancora fornito alcuna conferma circa l’effettivo sviluppo di tale device, ma appare chiaro come, nel caso uscisse davvero sul mercato, andrebbe a sfidare direttamente il già annunciato Samsung Galaxy S4 Zoom e quel Nokia EOS forse con fotocamera da 41 megapixel che il gruppo finlandese dovrebbe svelare a breve.