Motorola Moto X, online la prima fotografia

Floriana Giambarresi,

È stata pubblicata online quella che sarebbe la prima fotografia scattata con la fotocamera posteriore del chiacchierato Motorola Moto X, ovvero lo smartphone su cui l’azienda acquisita da Google nel 2011 è attualmente al lavoro. Proviene dall’account Twitter di Evleaks, ovvero colui che in passato ha condiviso diverse notizie in anteprima sul mondo smartphone, poi rivelatesi veritiere.

Nel tweet non è stato menzionato nessun altro dettaglio se non il fatto che l’immagine sia stata catturata proprio con il Motorola Moto X. Nel file non sono presenti i dati EXIF e pertanto non è possibile verificare se sia davvero così o meno, ma la qualità sembra piuttosto buona. La fotocamera posteriore dello smartphone dovrebbe avere un sensore da 10 megapixel, mentre quella anteriore da 2 megapixel.

Proprio evleaks ha, qualche giorno fa, pubblicato in Rete alcune delle specifiche tecniche che dovrebbero caratterizzare il nuovo progetto di Motorola: si parla della presenza di un display con risoluzione a 720p e alimentato da una CPU dual-core Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Pro da 1,7 GHz e 2 GB di RAM a supporto, nonché 16 GB di storage integrato e Android 4.2.2 come sistema operativo in esecuzione.

Si ricorda che Motorola ha già confermato lo sviluppo di tale smartphone durante la conferenza D10 organizzata da All Things Digital, in occasione della quale ha spiegato che il device avrà in dotazione una serie di sensori innovativi, in grado di comprendere autonomamente ciò che l’utente desidera fare e di avviare quella funzionalità automaticamente. Il Motorola Moto X sarà disponibile nei negozi entro l’anno.