Vodafone lancia la sua offerta VDSL

Vodafone, dopo aver annunciato il debutto della sua offerta in fibra ottica nella sola città di Milano, completa la sua offerta a banda ultra larga lanciando i suoi primi abbonamenti VDSL basati sulla tecnologia FTTC (Fiber To the Cabinet) che offrono connettività sino a 30 Mbit in download. “Fibra Vodafone” è disponibile oggi a Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Catania, Catanzaro, Como, Forlì, Genova, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Torino e Varese.

Prossimamente, i servizi VDSL di Vodafone arriveranno anche a Ancona, Brescia, Firenze, Pisa, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. L’offerta “Fibra Vodafone” è disponibile in 3 soluzioni distinte. “Fibra e Telefono Start” offre una linea internet su tecnologia VDSL ed una linea telefonia con cui chiamare i numeri nazionali e di USA, Canada e Europa occidentale al solo costo dello scatto alla risposta. Compresa nell’abbonamento la nota Vodafone Station 2, un particolare router WiFi che integra anche una chiavetta internet con cui sarà possibile navigare in mobilità sino a 1 GB al mese. Il costo dell’abbonamento è di 39 euro al mese, scontato per i primi 6 mesi a 32 euro.

“Fibra e Telefono Senza Limiti” si differenzia dall’abbonamento precedente principalmente solo per la linea voce con cui sarà possibile chiamare i numeri nazionali e di USA, Canada e Europa occidentale illimitatamente e senza alcuno scatto alla risposta. Canone di 39 euro al mese per 6 mesi e poi 45 euro.

“Fibra e Telefono 100 Mega” è l’abbonamento dedicato solo agli abitanti di Milano che potranno contare su una connessione in fibra ottica (FTTH) sino a 100 Mbit in download e sino a 20 Mbit in upload. L’abbonamento offre i medesimi servizi telefonici di “Fibra e Telefono Senza Limiti” ed in più 3 GB di traffico dati da utilizzare attraverso la chiavetta internet integrata nella Vodafone Station 2. Canone 39 euro al mese per un anno e poi 45 euro.

Per tutti gli ulteriori dettagli dell’offerta di Vodafone sarà sufficiente recarsi sul portale del gestore.