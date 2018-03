Nuovo HTC One: video stress test

Cristiano Guarco,

Abbiamo stressato in condizioni estreme il comparto fotocamere e video del nuovo HTC One. Ecco i risultati dei video ripresi in condizioni di scarsa luce, forte luce o in movimento rapido.

Scarsa luce

Anche durante le riprese video la nuova tecnologia HTC UltraPixel stupisce per la sua capacità di catturare una grande quantità di luce in condizioni di scarsa luminosità. La registrazione al buio, pur comportando un calo del frame rate a 20 fotogrammi il secondo, mantiene un livello soddisfacente per il dettaglio oltre a un’efficace compensazione dell’esposizione, con un risultato addirittura superiore a fotocamere compatte di gamma media.

Forte luce

Le riprese diurne, in condizioni di ottima luminosità, assicurano risultati positivi. Possiamo scegliere se registrare in formato Full HD 30 fps o HD 60 fps con l’opzione dell’HDR. È soprattutto nel primo caso che possiamo godere dei dettagli elevati che il nuovo HTC One è in grado di catturare, sorprendenti per uno smartphone che non nasce come camera phone. Anche in questo caso la compensazione dell’esposizione è reattiva ed efficace, così come l’autofocus. Disporre, inoltre, di un microfono secondario permette di eliminare i rumori di fondo per una registrazione più nitida.

Movimento rapido

Nelle riprese di soggetti in movimento il nuovo HTC One dà il meglio di sé. Infatti, si nota il perfetto lavoro d’equipe svolto dal comparto hardware e da quello software: seguire un soggetto, come un bambino in una festa o un’atleta in uno sport d’azione, diventa facile mantenendolo a fuoco e con un’esposizione equilibrata per l’intera scena. In quest’ultimo caso è ancora più utile la modalità HD Veloce a 60 fps, utile per ricreare efficaci slow motion o modificare il video variando la velocità in momenti topici di un filmato per risultati di grande effetto.