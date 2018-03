Viber aggiorna le app desktop e WP8

Luca Colantuoni,

Il mercato dei client VoIP è molto dinamico e quasi giornalmente vengono annunciate nuove versioni delle applicazioni mobile. Poche ore dopo l’arrivo di Skype 2.8 per Windows Phone 8, Viber ha rilasciato un aggiornamento per la piattaforma mobile di Microsoft e per il desktop. L’azienda ha migliorato in particolare l’integrazione tra Viber Desktop (Windows e Mac) e Viber per Windows Phone 8.

Viber è uno strumento di comunicazione sempre più popolare con oltre 200 milioni di utenti registrati, molti dei quali utilizzano il client su iOS e Android. La diffusione della versione per Windows Phone 8 continua però a crescere. L’app viene infatti scaricata da oltre 500.000 utenti al mese. Le nuove versioni, oltre ad una maggiore integrazione tra le piattaforme, introducono il supporto per le emoticon e per gli sticker (adesivi in italiano).

Viber per Windows e Mac includono il pieno supporto per i messaggi di gruppo, la possibilità di vedere chi sta scrivendo un messaggio nella finestra delle conversazioni, un nuovo elenco delle conversazioni e una migliore gestione delle notifiche pop-up. Viber per Windows Phone 8 integra un’interfaccia nativa che segue il design Modern, una nuova schermata per le chiamate e il supporto per le live tile. L’utente può quindi aggiungere le conversazioni alla schermata home dello smartphone. Infine, è ora possibile condividere la propria posizione all’interno dei messaggi.