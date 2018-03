Top Smash, un gioco Windows 8 con motion control

Cristiano Ghidotti,

Sviluppato dalla software house Sidekick, Top Smash è uno dei nuovi titoli videoludici al debutto in questi giorni su Windows Store, la piattaforma gestita da Microsoft dedicata alla distribuzione di software e applicazioni su Windows 8 (e Windows RT). Come ben comprensibile già dal nome si tratta di un gioco dedicato al tennis, ma con un sistema di controllo piuttosto particolare.

Per l’interazione non ci si affida infatti alla tradizionale accoppiata mouse e tastiera, nemmeno a joypad, joystick o altri tipi di gamepad. I movimenti compiuti dai personaggi in campo riproducono infatti con esattezza quelli dell’utente, catturati tramite la webcam integrata nel computer o tablet, oppure connessa al PC tramite cavo USB. Un approccio dunque del tutto simile a quello già sperimentato con successo dall’azienda di Redmond su Xbox 360 con Kinect, ma che al contrario di quanto avviene sulla console casalinga non richiede l’installazione di alcun hardware aggiuntivo.

Preparati per una sessione di tennis con Top Smash! Devi essere il migliore sul prato, per conquistare quattro punti e aggiudicarti un game. Un titolo “full body motion”, in cui utilizzare le proprie mani come se fossero racchette, per mettere a segno i tiri migliori e accumulare punti.

Un concept originale dunque, anche se il comparto tecnico di Top Smash non fa certo gridare al miracolo: lo stile grafico richiama alla mente quello visto in titoli piuttosto datati come Wii Sports (i modelli poligonali sono poco dettagliati, così come le texture) e il gameplay non può essere definito paragonabile a quello di una simulazione sportiva. Per chi è interessato, la spesa necessaria per poter effettuare il download è pari a 1,99 euro.