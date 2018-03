Android 4.3 Jelly Bean, nuovi avvistamenti

Cristiano Ghidotti,

Altro weekend ricco di rumor e indiscrezioni per quanto riguarda Android 4.3 Jelly Bean, aggiornamento al sistema operativo mobile che Google sembra essere ormai in procinto di rilasciare. Sulle pagine di XDA Developers è comparsa la nuova build JWR66V della ROM dedicata allo smartphone Samsung Galaxy S4 GE, mentre oggi l’update è stato avvistato anche sul modello Samsung Galaxy S3 (GT-I9300).

L’ipotesi più probabile è quella che vorrebbe il gruppo di Mountain View pronto a presentare ufficialmente Android 4.3 JB già questa settimana, in occasione dell’evento fissato per mercoledì 24 luglio e intitolato Breakfast with Sundar Pichai. Sulle pagine del sito israeliano Geekspot è stata inoltre pubblicata un’immagine proveniente dal sito Developers (secondo la fonte, ovviamente da prendere con le pinze), con un breve testo che anticipa quelle che saranno le novità introdotte. Di seguito lo screenshot e la traduzione, che va a confermare almeno in parte le tante voci di corridoio circolate in Rete nelle ultime settimane.

Android 4.3 porta la velocità, la semplicità e l’usabilità di Jelly Bean a un nuovo livello, con un’esperienza di utilizzo della fotocamera completamente rinnovata, un nuovo metodo per la scrittura che vi aiuta a migliorare i messaggi, miglioramenti al protocollo Bluetooth, connessioni WiFi più efficienti e molto altro ancora.

Un nuovo indizio su Bluetooth Low Energy e sul restyling dell’app Fotocamera, dunque, a cui si aggiungono riferimenti anche alla tastiera e al migliorato utilizzo del modulo WiFi. Interessante anche quanto si legge nella riga di testo troncata, in fondo all’immagine, che parla chiaramente di una funzionalità per lo switch tra l’interfaccia personalizzata dal produttore e quella fornita da Android stock sui dispositivi Google Edition.