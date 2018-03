YouTube: embed del pulsante Iscritivi, come fare

Cristiano Ghidotti,

È una novità gradita quella che arriva dal blog Creator di YouTube, indirizzata a tutti coloro che hanno come obiettivo quello di aumentare il numero di utenti che seguono il proprio canale, in modo da tenerli costantemente aggiornati sui nuovi video pubblicati. A partire da oggi è possibile effettuare l’embed del pulsante Iscriviti in qualsiasi pagina Web, dunque includendolo sul proprio sito o blog personale, aziendale ecc.

Per accrescere il pubblico che vi segue su YouTube direttamente dai vostri siti, da oggi è possibile includere il pulsante Iscriviti in qualsiasi pagina Web. Questo permetterà ai fan di iscriversi con un solo click, senza abbandonare il vostro sito. Una volta che questi saranno iscritti, vedranno il vostro canale YouTube sulla loro homepage, anche su smartphone, tablet, PlayStation 3, sulle Smart TV e milioni di altri dispositivi.

L’operazione richiesta è molto semplice e alla portata di tutti coloro che hanno un minimo di conoscenze in ambito HTML. Basta aprire la pagina interessata con un editor e incollare il codice seguente nel punto desiderato. Ovviamente, al posto di “INSERIRE QUI IL NOME DEL CANALE” andrà specificato il nome del canale a cui si intende far iscrivere i navigatori (le virgolette vanno mantenute).

<script src=”https://apis.google.com/js/plusone.js”></script>

<div data-channel=”INSERIRE QUI IL NOME DEL CANALE”>

</div>

Il risultato è quello visibile nell’immagine allegata, con un pulsante di colore rosso che mostra l’icona e il nome di YouTube, affiancato da un piccolo riquadro che mostra il numero di iscritti. Dopo il click gli utenti vedranno aprirsi una piccola finestra all’interno del proprio browser, necessaria per l’autenticazione tramite l’account Google e l’aggiunta del canale a quelli preferiti. Ovviamente chi naviga ha anche la possibilità, sempre tramite lo stesso pulsante, di annullare l’iscrizione.