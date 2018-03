Telecom Italia: dall’AGCOM primo ok allo scorporo

Filippo Vendrame,

Il consiglio dell’AGCOM, riunitosi nella giornata di oggi, dopo aver esaminato sia la proposta inviata da Telecom Italia il 30 maggio scorso, sia la documentazione acquista nel corso del tavolo tecnico con i rappresentanti dell’azienda, ha dato il primo via libera al progetto sullo scorporo della rete ritenendolo corrispondente ai requisiti dell’Unione Europea. In particolare, nel comunicato stampa dell’AGCOM si legge come questo primo “semaforo verde” sia un passo fondamentale per l’avvio della successiva analisi di mercato che coinvolgerà tutti gli operatori del settore e che si svolgerà nel mese di settembre.

Tra gli aspetti principali su cui l’AGCOM si è soffermato durante la valutazione del progetto di Telecom Italia sullo scorporo della rete: il perimetro dei servizi forniti dalla società separata; i contenuti e la road map dell’EoI (Equivalence of Input, la parità di trattamento nell’accesso alla rete); la governance del sistema di EoI. Nel mese di settembre, dunque, l’AGCOM intende avviare l’analisi coordinata dei mercati dell’accesso, prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche nel caso in cui un operatore con significativo potere di mercato presenti una proposta di separazione della rete d’accesso.

AGCOM sottolinea ancora che si aspetta che Telecom Italia provveda ad integrare l’informativa del 30 maggio con una nuova comunicazione formale che, confermando la decisione di scorporo della rete d’accesso, contenga sia gli elementi forniti nell’ambito del tavolo tecnico sia ogni ulteriore informazione necessaria a consentire una approfondita analisi della progetto che, come è noto, costituisce un’esperienza con pochissimi precedenti a livello europeo.