Microsoft annuncia Office Mobile per Android

Luca Colantuoni,

Un mese e mezzo dopo la versione per iPhone, Microsoft ha annunciato la disponibilità di Office Mobile per Android. Solo gli utenti in possesso di uno smartphone, che hanno sottoscritto un abbonamento ad Office 365, possono visualizzare e modificare documenti Word, fogli di lavoro Excel e presentazioni PowerPoint. Non esiste quindi un’app standalone o gratuita, come su Windows Phone. Gli utenti che usano un tablet dovranno fare affidamento alle Office Web Apps, in quanto Office Mobile è ottimizzata per schermi di piccole dimensioni.

La suite di produttività compatibile con Android include tutte le funzionalità già viste sulla piattaforma Apple. Dopo aver effettuato il login con un account Microsoft, l’app sincronizzerà i documenti esistenti su SkyDrive, SkyDrive Pro o SharePoint, e l’utente vedrà i più recenti all’avvio nella scheda dedicata. Una seconda tab permette di creare un documento Word o un foglio Excel (sono presenti alcuni modelli predefiniti), mentre per le presentazioni PowerPoint è disponibile solo l’editing del testo e delle note, essendo piuttosto complesso creare da zero le slide utilizzando esclusivamente le dita. È possibile anche aprire e modificare i file allegati alle email.

La funzionalità Resume Reading di Word consente di aprire un documento nel punto esatto in cui era stato interrotto il lavoro su PC. La barra dei menu scompare pochi secondi dopo, in modo da evidenziare il contenuto. Sono presenti le principali feature di formattazione, tra cui il colore dei caratteri e dello sfondo, la dimensione dei caratteri, grassetto, corsivo e sottolineato. Il documento può essere salvato su SkyDrive o condiviso via email.

Per Excel sono disponibili le funzioni di somma automatica, ricerca e filtro dei dati. Per creare un grafico è sufficiente selezionare le celle, mentre le opzioni di formattazione includono i formati valuta e percentuale per i numeri. In PowerPoint è presente la visualizzazione Slide Navigator per scorrere la presentazione e saltare da una slide all’altra. Le impostazioni permettono di aggiungere il proprio nome da associare ai commenti e di resettare l’app, ripristinando lo stato iniziale. A differenza della versione per iPhone, Office Mobile per Android non include l’opzione per l’acquisto di un abbonamento ad Office 365.