Toshiba Satellite Z30 e Z30t: i nuovi Windows 8.1

Floriana Giambarresi,

Toshiba ha presentato due nuovi notebook basati su Windows 8.1: sono denominati Toshiba Satellite Z30 e Satellite Z30t, sono ultra-sottili, leggeri e performanti, per questo indirizzati meglio a una fascia business. Saranno entrambi disponibili in Europa nel quarto trimestre del 2013 a partire da un prezzo di 799 euro.

Secondo la casa produttrice, si tratta di due notebook «ideali per gli utenti che non vogliono scendere a compromessi in termini di flessibilità e prestazioni anche durante gli spostamenti o i viaggi». All’interno di un corpo dal design moderno ed elegante è infatti presente una buona dotazione hardware, tutte le novità introdotte da Windows 8.1 e una batteria che garantisce una durata di circa 12 ore. Entrambe le soluzioni hanno un display da 13,3 pollici, un peso molto contenuto (1,2 Kg) e uno spessore ridotto (17,9mm nella parte più sottile). Lo chassis è realizzato in magnesio.

Saranno configurabili: si potrà scegliere tra processori Intel Core Haswell fino a i5 con grafica integrata HD4400; la dotazione di memoria è configurabile fino a 16 GB e, per lo storage, è possibile installare un SSD mSATA fino a 512 GB. Presente poi di default il supporto al Bluetooth 4.0, WiDi, Wi-Fi, tre porte USB 3.0, uno slot per schede SD, e una porta HDMI che permette di connettere il portatile a un televisore Ultra HD.

Il modello Z30 presenta un display “tradizionale” mentre la soluzione Satellite Z30t integra uno schermo touch, che permette di utilizzare al meglio le feature di Windows 8.1, ma è leggermente più pesante (1,39 Kg) e offre un’autonomia di circa 10 ore d’uso. Entrambi i modelli sono affidabili, poiché sono stati sottoposti a test di caduta da un’altezza di 76 cm e al versamento di liquidi fino a 30ml sulla tastiera: garantiscono dunque la protezione dei contenuti e dei file più importanti archiviati nella memoria del sistema.