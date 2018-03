Nexus 5 e Nexus 10, gli ultimi rumor

Cristiano Ghidotti,

Si torna a parlare dei dispositivi marchiati Google in arrivo sul mercato. Questa volta non è però solamente lo smartphone Nexus 5 ad essere interessato da nuovi rumor, ma anche il tablet Nexus 10 di seconda generazione, che potrebbe essere messo in vendita prima di quanto previsto. Come ben visibile dall’immagine di apertura, gli addetti del negozio Best Buy di Houston (in Texas) hanno infatti allestito uno stand dedicato ai prodotti Google, al momento ancora vuoto.

Una delle ipotesi formulate riguarda la possibilità che uno dei tre supporti fotografati possa essere destinato proprio al dispositivo da 10 pollici, quasi certamente affidato quest’anno ad ASUS per quanto riguarda la produzione e l’assemblaggio delle componenti. Gli altri due potrebbero ospitare il nuovo Nexus 7 annunciato a fine luglio e il dongle Chromecast da connettere al televisore, oppure il telefono Nexus 4 o il successore di cui si parla ormai con insistenza da alcune settimane. Nulla di certo ovviamente e nessuna conferma da parte di fonti ufficiali, ma tenendo conto di tutte le voci di corridoio che si stanno riversando sul Web, appare sempre più probabile l’arrivo di grosse novità dal gruppo di Mountain View.

L’altra indiscrezione riguarda la presentazione di Nexus 5 e Android 4.4 KitKat, che alcuni avevano previsto per la giornata di ieri. Così non è stato e la causa del ritardo potrebbe essere il Government Shutdown che sta interessando gli Stati Uniti. Google potrebbe infatti non aver fatto in tempo a ricevere tutte le certificazioni necessarie per dare il via alla commercializzazione dei device, compreso lo smartwatch di cui si è tornati a parlare nella giornata di lunedì. Anche in questo caso solo supposizioni e nulla di confermato. A questo punto è lecito attendersi gli annunci di bigG all’inizio di novembre o, al più tardi, entro il mese successivo.