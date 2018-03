PS4: il DualShock 4 funziona anche su PS3

Cristiano Ghidotti,

Tra chi ha già prenotato PlayStation 4 o sta valutando l’acquisto della next-gen di casa Sony c’è molta curiosità per sapere come funziona il nuovo controller DualShock 4. Il joypad cambia sia nella forma che nelle funzionalità, con l’integrazione di un ampio touchpad nella parte centrale. ma non solo. Molti si sono chiesti anche se la periferica potrà essere utilizzata su PS3: la risposte è sì, ma con alcune limitazioni.

Non tutti i titoli saranno infatti in grado di interpretare gli input correttamente e soprattutto sarà necessario connettere fisicamente il controller tramite cavo USB. La dimostrazione è fornita dal filmato visibile in streaming di seguito, utilizzando il gioco Urban Trial Freestyle. Stando alle parole dell’autore (che purtroppo al momento non può mostrare nulla della PS4 in bella vista di fianco al suo televisore), con la simulazione calcistica FIFA 14 le cose vanno invece diversamente: la navigazione tra i menu funziona bene, ma una volta scesi in campo non è possibile impartire comandi in alcun modo se non connettendo il joypad di PlayStation 3.

Restando in tema DualShock 4, Toshimasa Aoki (a capo della divisione Product Planning di Sony) dichiara che per la realizzazione dei primi prototipi si è preso in considerazione un layout dei comandi simile a quello del joypad in dotazione a Xbox 360, ovvero con lo stick analogico sinistro posizionato sopra il pad direzionale. La scelta definitiva è poi ricaduta su uno stile più simile a quello visto nelle generazioni precedenti della console giapponese, in modo da dare un senso di continuità al brand. Aoki ammette comunque la superiorità del sistema di controllo concorrente in alcuni precisi ambiti, come quello che riguarda il genere sparatutto, dove una disposizione asimmetrica delle levette può garantire una precisione maggiore negli spostamenti e nella mira.