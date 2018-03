Valve presenterà la sua realtà virtuale a gennaio

Visori per realtà virtuale in offerta

Floriana Giambarresi,

Valve sta impiegando diverse risorse per meglio addentrarsi nell’industria videoludica e ha anticipato che a gennaio presenterà una nuova periferica per la realtà virtuale, un visore VR che andrà a concorrere con il progetto Oculus Rift. Il dispositivo diverrà ufficiale durante gli Steam Dev Days, in programma per il 15 e 16 gennaio.

Si tratta di una conferenza della durata di due giorni interamente dedicata al mondo Steam e tra i vari eventi dedicati a Steam OS, alla Steam Machine e allo Steam Controller, ve ne sarà appunto uno incentrato sulla realtà virtuale e sul modo in cui Steam cambierà per accogliere appunto il nuovo hardware.

Si legge sul manifesto diramato da Valve per i Dev Days che «abbiamo capito cosa un hardware VR abbordabile sarà in grado di fare nel prossimo paio di anni e assemblato un prototipo che dimostra che tale hardware è capace di esperienze incredibili. Tale tipo di hardware apparirà molto presto ed è giunto il momento di iniziare a svilupparci su». Peraltro «alcuni partecipanti saranno scelti a caso per provare il prototipo dopo l’evento».

Dalla sinossi dell’evento si apprende che il titolo della discussione sarà «Cosa la realtà virtuale potrebbe, dovrebbe e quasi certamente sarà entro due anni» e si incentrerà su cosa «un hardware in grado di sostenere la realtà virtuale sarà in grado di fare» appunto entro tale arco temporale. Inoltre Valve anticipa che «questo tipo di hardware è destinato a comparire in breve tempo e il momento in cui iniziare a svilupparlo è ora. Questa discussione si incentrerà sulla composizione di questo hardware e i tipi di esperienza che sono resi possibili da questo».

Vi sarà poi una seconda discussione intitolata “Virtual Reality e Steam» e incentrata su «quello a cui Valve sta lavorando per promuovere e supportare con Steam i giochi a Realtà Virtuale. Questo include una discussione dell’aspetto di Steam in realtà virtuale, cambi dello Store per la realtà virtuale e piani per gli Steamworks in questo ambito». In quest’occasione si scoprirà dunque il piano di Valve per portare la realtà virtuale sul proprio servizio online, in massiccia via di espansione.