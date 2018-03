Nokia HERE Transit trova le fermate con LiveSight

Luca Colantuoni,

Sei in vacanza all’estero e devi trovare la fermata del tram più vicina. Semplice: apri HERE Transit e inquadra la strada con la fotocamera dello smartphone. Nokia ha aggiornato l’app per Windows Phone 8, integrando la tecnologia di realtà aumentata LiveSight, già presente in HERE Maps da metà maggio. La nuova versione introduce altre novità che semplificano la ricerca del mezzo di trasporto pubblico, fornendo anche indicazioni turn-by-turn.

HERE Transit è una delle app sviluppate dall’azienda finlandese per i suoi Lumia e per gli altri terminali Windows Phone 8 dotati di bussola. Attualmente sono coperti 52 paesi e 792 città, per 243 delle quali sono disponibili anche i percorsi programmati che mostrano il tempo necessario per gli spostamenti, inclusi i tempi di attesa di ogni scambio. Se per HERE Maps, LiveSight viene utilizzata per cercare i punti di interesse nelle vicinanze, HERE Transit sfrutta la tecnologia per individuare velocemente le fermate più vicine di tram, autobus, treni, metropolitane, traghetti e funivie.

Inquadrando la strada con la fotocamera posteriore, sul display dello smartphone viene sovrapposto un piccolo riquadro che contiene il tipo di trasporto, il nome della fermata e la distanza dalla posizione attuale. In questo modo, l’utente può trovare la stazione più vicina “a colpo d’occhio”. È comunque possibile leggere le informazioni anche in un elenco. Per conoscere gli orari basta tenere premuto il dito sul nome della fermata nella schermata Nearby (Vicinanze).

Nokia ha aggiunto in HERE Transit altre due funzionalità. L’utente può ricevere le indicazioni turn-by-turn sulla mappa e sull’elenco per gli spostamenti a piedi verso la destinazione. Inoltre, nelle impostazioni sono state inserite le opzioni per scegliere il tipo di trasporto, il numero massimo di cambi linea, la velocità della camminata (lenta, moderata o veloce) e la massima distanza a piedi in Km.