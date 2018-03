Sky Go ora è anche su Windows Phone

Giacomo Dotta,

Sky Go approda su Windows Phone 8. Anche gli utenti in possesso di dispositivi Nokia Lumia, quindi, potranno godere del servizio offerto da Sky Italia, avendo così accesso ai propri contenuti preferiti anche in mobilità. Il vantaggio è evidentemente reciproco: Sky si garantisce una forte copertura ulteriore (la penetrazione dei Windows Phone in Italia è oggi pari al 16%) e il mondo Windows Phone 8 chiude una ulteriore falla agli occhi di chi vede nella mancanza di app la maggior pecca della piattaforma.

Il servizio consente di vedere 30 canali della pay tv collegandosi da remoto e visualizzando in streaming quanto desiderato: news e film, sport e calcio, tutto a disposizione a titolo gratuito tramite la semplice iscrizione del dispositivo tra i device abilitati con la propria smart card. La forte penetrazione di Windows Phone in Italia determina un premio agli utenti stessi: Sky Go per Windows Phone 8 è infatti una esclusiva tutta italiana che Paola Cavallero, General Manager di Nokia Italia, commenta così: «Siamo particolarmente felici della partnership con Sky perché contribuirà ad incrementare ulteriormente il grado di soddisfazione dei nostri utilizzatori della gamma Lumia, già oggi al top delle classifiche mondiali. Questa app, che si unisce al recente ingresso nello store di altri brand di successo come Instagram e Vine, sarà fruibile su tutti i device, dal Lumia 520 all’ultimo arrivato il Lumia 1520, che grazie alla straordinaria qualità del suo schermo da 6 pollici darà una marcia in più al già innovativo carattere di Sky Go».

L’apertura a schermi di maggior generosità (dal Lumia 1520 al prossimo tablet Lumia 2520) completa il quadro di una offerta che trova tra Sky, Microsoft e Nokia una nuova sinergia. Silvano Colombo, Direttore Consumer Channel Group di Microsoft Italia, sottolinea l’importanza di una applicazione di questo tipo sia per l’esperienza finale dell’utente, sia per il progressivo accrescersi dell’offerta sul Windows Phone Store:

Siamo entusiasti della collaborazione con Sky e orgogliosi che l’Italia sia stata scelta per il debutto mondiale di Sky Go su Windows Phone, a ulteriore conferma degli ottimi risultati che hanno portato il nostro sistema operativo mobile a diventare – nel terzo trimestre 2013 – il secondo più diffuso nel nostro Paese. Grazie a Sky Go, l’offerta di applicazioni di Windows Phone si arricchisce ulteriormente, confermando l’impegno di Microsoft a garantire ai propri utenti accesso al meglio dell’intrattenimento anche sul proprio smartphone».

L’applicazione sarà ufficialmente disponibile a partire dalla metà del mese di dicembre.