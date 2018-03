LG Nexus 8, forse rimpiazzerà il Nexus 10

Floriana Giambarresi,

LG V510 è il nome in codice di un nuovo tablet Android, per l’esattezza del Nexus 8. Sarebbe prodotto dalla casa sudcoreana come una variante del G Pad 8.3 e andrà forse a rimpiazzare sul mercato il Nexus 10. Lo riporta evleaks, andando a confermare ulteriormente diverse indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane.

All’inizio del mese di dicembre, quel dispositivo identificato come Nexus 8 è stato avvistato in un manuale di servizio apparso online, che ne ha rivelato alcune delle caratteristiche tecniche, tra cui figurano un display da 8,3 pollici con risoluzione pari a 1920×1200 pixel, 2 GB di RAM, una fotocamera con sensore da 5 megapixel e una batteria da 4600 mAh. Non vi era però alcun marchio Nexus nel manuale stesso e ciò potrebbe significare che in realtà si tratta di una nuova versione dell’LG G Pad 8.3, e non del prossimo tablet targato Google.

Il Nexus 10 non ha ancora visto un aggiornamento hardware e attualmente pare improbabile che Google lo rilasci entro fine anno; secondo le indiscrezioni, la casa di Mountain View potrebbe aver deciso di abbandonare il form factor da dieci pollici per concentrarsi su quello da otto, attualmente una tipologia di prodotto molto apprezzata dai consumatori. Ed è per tale motivo che il Nexus 8 potrebbe rimpiazzare proprio il Nexus 10, e non affiancarlo.

Google non ha purtroppo fornito alcuna conferma sull’effettiva realizzazione di questo tablet, così come LG, l’azienda scelta per produrlo. Non vi è attualmente alcuna ipotetica finestra d’uscita per il device ma, qualora le informazioni si rivelassero veritiere, il debutto dovrebbe avvenire entro la prima parte del 2014.