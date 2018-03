Nuovi firmware per tutti i Microsoft Surface

Luca Colantuoni,

In occasione dell’ultimo Patch Tuesday del 2013, Microsoft ha rilasciato nuovi firmware per tutti i suoi Surface con sistema operativo Windows 8/8.1 e Windows RT 8.0/RT 8.1. Gli aggiornamenti più corposi riguardano i modelli più recenti, ovvero il Surface 2 e il Surface Pro 2. In particolare, l’azienda di Redmond ha disattivato la funzionalità che riduceva la luminosità dello schermo quando la CPU del tablet ARM raggiungeva una temperatura superiore ad un soglia prefissata.

Gli utenti che possiedono uno dei quattro Surface possono installare gli aggiornamenti hardware (il firmware) e software (le patch di sicurezza) in modo totalmente automatico oppure verificare la loro presenza tramite Windows Update.

Tutti gli update sono cumulativi, quindi l’ultimo includerà anche i precedenti, se non sono già stati installati. Ecco in dettaglio le novità di dicembre per ognuno dei tablet Microsoft:

Surface 2

Risolto il problema con la luminosità del display

Ridotto il tempo di carica della batteria

Ottimizzato l’uso del trackpad con due dita

Aggiornato il supporto per display esterni

Migliorata la qualità video di Skype

Risolto il ritardo durante il riavvio con device Bluetooth collegati

Surface Pro 2

Migliorata la stabilità del sistema

Aggiornati i driver WiFi per la connettività tramite access point

Migliorata l’interazione con la Surface Cover

Migliorata la fedeltà cromatica

Ottimizzato l’uso del trackpad con due dita

Migliorata la qualità audio quando si connette un device Display Port 1.2

Surface RT

Aggiornati i driver del pulsante Home

Aggiornati i driver audio della Type Cover per migliorare i suoni della Type Cover 2.

Surface Pro

Aggiornati i driver WiFi per migliorare la connettività con display wireless

