Sony Xperia Z1 Compact: preordini al via a 499€

Filippo Vendrame,

Xperia Z1 Compact, il nuovo smartphone Android di Sony, appena presentato durante il CES 2014 di Las Vegas, è già preordinabile direttamente dall’eShop di Sony Italia al prezzo di 499 euro. In più, per tutti i clienti italiani che prenoteranno il nuovo Xperia Z1 Compact, Sony ha in riservo un’offerta particolare. A fronte di 1 euro in più, sarà possibile acquistare in bundle un paio di auricolari senza fili del valore di 99 euro.

Prenotare il nuovo Xperia Z1 Compact è facilissimo. Gli utenti che fossero interessati all’acquisto non dovranno fare altro che recarsi nell’eShop di Sony Italia, creare un proprio account personale e dalla pagina dedicata del nuovo smartphone di Sony aggiungerlo al carrello. Per approfittare della promozione che permette di ottenere un auricolare senza fili ad un solo euro in più, sarà sufficiente aggiungere il prodotto al carrello. Lo sconto sarà applicato immediatamente. Non sono previste spese di spedizione e Sony precisa che le consegne inizieranno per la fine del mese di febbraio.

Il Sony Xperia Z1 Compact è, in sintesi, la versione “mini” del top di gamma Sony Xperia Z1, anche se di “mini” ha solo le dimensioni in quanto condivide praticamente il medesimo hardware del fratello maggiore. Il nuovo smartphone Android di Sony si caratterizza infatti per dimensioni più compatte grazie alla scelta di adottare uno schermo da 4,3 pollici a fronte del 5 pollici dello Z1. Schermo con risoluzione HD che comunque dispone sempre delle tecnologie TRILUMINOS e X-Reality.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 800 da 2,2 GHz con ben 2 GB di memoria RAM garantisce ottime prestazioni che potrebbero risultare addirittura maggiori di quelle dello Z1 in quanto dovrà gestire uno schermo con una minore risoluzione. Memoria di massa da 16 GB, ovviamente espandibile tramite Micro SD. Come per il fratello maggiore, grande cura sull’impianto multimediale con la presenza della fotocamera posteriore da 20,7 megapixel associata al processore BIONZ.

Non mancano ovviamente sensori e supporti come l’LTE, l’NFC, il Wi-Fi e il Bluetooth. Rispetto allo Z1 risulta più piccola anche la batteria che in questo modello è da 2300 mAh. Anche l’Xperia Z1 Compact è certificato IP55 e IP58 per resistere alla polvere e all’acqua. Lato software, l’Xperia Z1 Compact offre Android Jelly Bean 4.3 con alcune personalizzazioni proprietarie di Sony. Android KitKat è atteso a breve.