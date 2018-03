WeChat, nuova app con i social game

Luca Colantuoni,

Il gigante cinese Tencent ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app che permette di accedere al servizio di messaggistica utilizzato da oltre 100 milioni di utenti nel mondo. La novità principale di WeChat 5.1 sono i social game, con i quali è possibile sfidare gli amici e vantarsi di averli battuti, inviando gli sticker animati disponibili nel negozio di adesivi. Le nuove funzionalità permettono inoltre di avviare una chat con 100 persone, collegare l’account Google e salvare i messaggi preferiti.

WeChat 5.1 per iOS e Android, disponibile gratuitamente sui rispettivi store, integra la nuova sezione Games, dove gli utenti troveranno tre titoli: Wreckless Racer, un gioco di corse automobilistiche; Gunz Dash, un’avventura ambientata in un universo fantasy; Craz3 Match, un colorato puzzle game. L’utente può sfidare i propri amici oppure misurarsi con i giocatori presenti nelle vicinanze, grazie al servizio di localizzazione integrato nell’applicazione. Nei prossimi mesi verranno aggiunti nuovi e divertenti titoli.

Per vivacizzare le conversazioni e far ridere gli amici, è possibile inviare loro gli sticker disponibili nel negozio di adesivi. Gli sticker a pagamento possono essere provati prima dell’acquisto. In ogni caso, sono presenti numerose emoticon gratuite. Ovviamente l’azienda cinese non ha tralasciato le classiche feature di messaggistica. Con questa nuova versione è stato aggiunto il supporto per le conversazioni di gruppo che possono coinvolgere fino a 100 persone.

Ecco infine tutte le altre novità incluse in WeChat 5.1: