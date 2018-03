Galaxy Note 3, Samsung risponde sugli accessori

Floriana Giambarresi,

Con l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 4.4 KitKat, numerose persone hanno iniziato a sperimentare problemi di compatibilità tra il Samsung Galaxy Note 3 e gli accessori di terze parti, che non funzionano in modo corretto. Samsung ha deciso di intervenire fornendo una spiegazione ufficiale su quanto sta accadendo:

«Per assicurare una piacevole e stabile esperienza d’uso ai nostri consumatori raccomandiamo l’utilizzo esclusivo di accessori originali Samsung. Ovviamente i clienti possono continuare ad utilizzare accessori di terze parti. La piena funzionalità dei nostri device ed accessori, tuttavia, può essere garantita solo con componenti originali di Samsung, poiché solo in questo modo garantiamo un perfetto abbinamento tra dispositivi ed accessori. Non esiste una correlazione tra l’aggiornamento alla versione 4.4 di Android e la possibile incompatibilità con accessori di terze parti.».

Secondo Samsung, non vi è dunque alcuna correlazione tra la release 4.4 KitKat del robottino verde e l’incompatibilità che ora esiste con alcuni degli accessori non ufficiali segnalata da diversi utenti. È tuttavia possibile che la casa sudcoreana abbia apportato alcune modifiche alla piattaforma che hanno involontariamente provocato problemi a questi accessori, soprattutto all’S View di Spigen.

Com’è ormai noto, accessori come ad esempio le flip cover permettono di attivare delle specifiche funzionalità sul Galaxy Note 3, ma dopo l’aggiornamento a KitKat alcune unità distribuite dalle terze parti hanno smesso di funzionare. Chi ha speso una ingente quantità di denaro per acquistare l’ultimo phablet della nota azienda e ha un accessorio non più compatibile, dovrà pertanto restare in attesa di una soluzione, che si spera che Samsung trovi al più presto.

Su XDA Developers è comunque arrivata una prima soluzione elementare alla problematica, postata da un membro del noto forum dedicato agli sviluppatori: «Staccate il chip IC dalla cover originale Samsung ed applicatelo sulla Spigen con la parte magnetica rivolta verso l’ingresso degli auricolari, in questo modo la Flip Cover dovrebbe tornare a funzionare correttamente».