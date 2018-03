Mozilla rilascia Firefox per Windows 8 Touch Beta

Luca Colantuoni,

Dopo circa due anni dall’inizio dello sviluppo, Mozilla ha finalmente annunciato la disponibilità della versione beta di Firefox per Windows 8 Touch. Il browser, noto finora con il nome Firefox Metro, è stato progettato specificamente per consentire la navigazione sul web agli utenti che possiedono tablet, notebook con display touch e altri dispositivi compatibili con Windows 8.1. Firefox per Windows 8 Touch verrà installato insieme a Firefox 28 Beta per desktop.

Originariamente, il browser doveva essere rilasciato il 21 gennaio, insieme a Firefox 27. A causa di diversi fattori concomitanti (posticipo del ciclo di rilascio e presenza di bug irrisolti), Mozilla ha deciso di fissare il debutto della release finale per il 18 marzo, insieme a Firefox 28. La beta, pubblicata ieri sera sui server dell’azienda, dovrebbe integrare quasi tutte le funzionalità che gli utenti troveranno nella versione finale. Anche per coloro che usano altri sistemi operativi sono state introdotte alcune interessanti novità.

All’avvio verrà mostrato lo start screen di Firefox con i siti più visitati, i segnalibri e la cronologia. Le schede aperte compariranno con un clic destro del mouse o con uno swipe dall’alto verso il basso. Nella parte inferiore è visibile la Awesome Bar. L’interazione avviene tramite tocco delle dita e gesture, tra cui il pinch-to-zoom e le one-touch swipe transition, come su Internet Explorer 11.

Il design del browser segue ovviamente le linee guida di Windows 8.1 con un ampio uso delle tile che velocizzano la ricerca e la navigazione web. Firefox supporta inoltre la modalità Snap View. L’utente può scegliere tre opzioni: full (app a pieno schermo), snapped (visualizzazione ridotta come una sidebar) e fill (apertura nello spazio lasciato libero da un’altra app). Il browser sfrutta perfettamente la funzionalità Share del sistema operativo per la condivisione di una pagina web o di altri contenuti.

Firefox 28 Beta per desktop introduce il supporto per le Gamepad API (l’utente può quindi collegare un controller per giocare sul web), per la decodifica dei video VP9 e per l’audio Opus in WebM. Le ultime due novità sono disponibile anche nella beta per Android.