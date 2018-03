PS4, l’headset per la realtà virtuale a breve

Floriana Giambarresi,

Si dice che Sony sia al lavoro su un headset per la realtà virtuale già dallo scorso anno, ma secondo nuove indiscrezioni il gigante nipponico sarebbe ormai pronto a presentare tale novità al pubblico: dovrebbe farlo in occasione della GDC 2014, in programma a San Francisco per il 17 marzo.

Un informatore ha riferito a TechRadar di aver già avuto la possibilità di provare l’headset per la realtà virtuale a porte chiuse, e che la «qualità e risoluzione sono veramente buone. Il pubblico resterà decisamente impressionato da ciò che Sony ha costruito». La nota azienda produttrice della PS4 potrebbe dunque svelare il sistema durante l’attesa GDC 2014, sfoggiando invece alcuni giochi a realtà virtuale all’E3 2014 di Los Angeles.

I rumor sul progetto di Sony sono emersi già lo scorso anno, quando si riportava che la casa ne avrebbe tolto i veli durante il Tokyo Game Show 2013, ma in realtà il dispositivo non è mai stato confermato. Questo perché «Sony ha deliberatamente preso del tempo per modificare e mettere a punto l’headset prima di rivelarlo», piuttosto che seguire l’approccio di Oculus Rift, progetto rilasciato agli sviluppatori in più fasi. L’obiettivo del produttore sarebbe pertanto quello di presentare l’headset solo quando già pronto.

Il gigante giapponese ha in passato depositato diverse domande brevettuali a riguardo, che si riferiscono a un headset per la realtà virtuale dedicato alla PS4. Per adesso Sony non ha voluto commentare le indiscrezioni ma sarà interessante vedere se la compagnia permetterà davvero di giocare a realtà virtuale sulla nuova PlayStation, già introdotta sul mercato alla fine dello scorso anno. Se così sarà, si potrà parlare di una autentica innovazione nel settore del gaming da salotto.