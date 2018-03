Ridotto il prezzo dell’LG TV OLED curvo da 55″

Floriana Giambarresi,

A partire da questo mese, il TV OLED curvo di LG da 55 pollici (LG 55EA9700) subisce un taglio di prezzo e sarà disponibile per l’acquisto nei negozi italiani a 3999 euro. Trattasi di una grossissima riduzione sul listino se si pensa che lo scorso anno il prezzo di partenza era di ben 9000 euro.

Lo ha annunciato la casa produttrice con un apposito comunicato diramato in queste ore, tramite cui annuncia con orgoglio di esser riuscita a ridurre notevolmente il costo al pubblico del suo TV OLED curvo, grazie a una ottimizzazione della catena produttiva, che ha peraltro ridotto il numero dei pannelli OLED difettosi. LG 55EA9700, il fiore all’occhiello delle proposte della nota azienda in ambito televisivo, ha peraltro vinto numerosi premi classificandosi come il miglior televisore sul mercato, sarà dunque da ora molto più accessibile e maggiormente d’appeal per il pubblico italiano.

«Siamo il nuovo riferimento nel settore premium del mercato, proprio grazie al TV OLED curvo, il primo e l’unico presente sul mercato», dichiara Michele Uslenghi, Home Entertainment Sales Director di LG Italia. «L’immagine perfetta del pannello Oled con tecnologia WRGB – aggiunta del sub-pixel bianco oltre ai tradizionali rosso, verde e blu – è il nuovo standard di riferimento nel mercato. LG arriva, quindi, a un momento importante come i Mondiali con una sorpresa importante, sia per i contenuti tecnologici sia per il nuovo prezzo consigliato».

È ormai evidente come LG stia puntando sempre più sulla tecnologia OLED: lo dimostrano non solo i televisori già proposti sul mercato, ma anche il miglioramento alla resa produttiva su cui la casa sudcoreana ha lavorato massicciamente in quest’ultimo anno, e infine l’aggiustamento che porta il costo del suo TV OLED curvo di punta a 3999 euro. Si ricorda che lo scorso marzo era stato effettuato un taglio di prezzo del modello entry-level del TV OLED curvo (modello LG 55EA97OV), portato a 4490 euro.