Instagram 6.0, nuovi tool su iOS e Android

Luca Colantuoni,

Instagram ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento che introduce nuovi strumenti creativi per migliorare l’aspetto delle immagini. Instagram 6.0 per iOS e Android includono 9 nuovi tool di editing e migliora alcuni effetti già presenti nelle precedenti versioni dell’app di foto-sharing. Con queste novità, il servizio lanciato tre anni fa da Kevin Systrom e Mike Krieger diventa più professionale e quindi potrebbe attirare un numero maggiore di utenti.

Instagram 6.0 permette ora di modificare diversi parametri, utilizzando i tool accessibili con un tocco sull’icona della chiave inglese nella schermata di editing. Nella parte inferiore verrà quindi mostrata una lista di strumenti. Per ognuno di essi è possibile impostare un livello compreso tra 0 e 100, mentre un tap sulla foto permette di confrontare l’aspetto prima e dopo la modifica. In pochi secondi è possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione, calore, nitidezza, alte luci, ombre e vignettatura. Tutti questi tool sono stati inclusi in un menu separato, quindi possono essere ignorati dagli utenti che vogliono solo applicare i filtri e condividere velocemente i propri scatti.

Il CEO Kevin Systrom è convinto però che la novità verrà apprezzata sopratutto da coloro che cercano strumenti di editing più avanzati, presenti in molte altre applicazioni mobile, ma a pagamento. Con la nuova versione di Instagram sono stati migliorati anche i tool per applicazione dei bordi, ritaglio, raddrizzamento e rotazione delle foto. Su entrambi i sistemi operativi il caricamento e la condivisione dei video è ora più veloce. La selezione della cover frame è diventata opzionale.