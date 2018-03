Yahoo annuncia Flickr per iPad

Luca Colantuoni,

Durante l’evento di presentazione del nuovo iPad Air 2, Apple ha evidenziato le caratteristiche della sua fotocamera posteriore (8 Megapixel con apertura f/2.4). Con un tempismo quasi perfetto, Yahoo ha annunciato la prima versione dell’app Flickr ottimizzata per il tablet dell’azienda di Cupertino. Flickr per iPad è compatibile solo con iOS 8, quindi l’aggiornamento è obbligatorio.

Dopo oltre quattro anni di attesa (il primo iPad è stato lanciato a gennaio 2010), gli utenti possono finalmente accedere al servizio di storage e condivisione delle foto, sfogliare oltre 10 miliardi di immagini e organizzare i propri scatti direttamente dal tablet Apple. Flickr per iOS 8 sfrutta al meglio lo spazio maggiore offerto dall’iPad rispetto all’iPhone e permette di visualizzare foto in alta risoluzione sul noto display Retina (2048×1536 pixel a 264 ppi). Il layout dell’app consente di scorrere le immagini in orizzontale e verticale nel formato di aspetto originale.

L’utente può inserire commenti, gestire le foto preferite e i gruppi, aggiornare il proprio profilo, aggiungendo avatar, sfondo, introduzione e link ai siti web. È possibile applicare i filtri live (non sulle foto importate dalla collezione) e apportare modifiche utilizzando gli strumenti di editing professionali. Per ogni foto è presente una pagina con le informazioni dettagliate (fotocamera usata, parametri di scatto, ecc.). La ricerca delle immagini è stata semplificata e non richiede l’uso di tag o altri dati.

Galleria di immagini: Flickr per iPad, le immagini

Flickr per iPad può essere utilizzata anche per scattare foto e registrare video. La funzione di upload automatico permette di caricare sul cloud tutte le foto, sfruttando così i 1.000 GB di spazio gratuito offerto da Yahoo. Il supporto per le Share Extension di iOS 8 consente di condividere le immagini tramite servizi di terze parti, tra cui Tumblr, Facebook e Twitter.