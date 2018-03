Surface Pro 2: Microsoft ferma le vendite online

Floriana Giambarresi,

Microsoft ha silenziosamente smesso di vendere il Surface Pro 2 all’interno del proprio store online, anche in Italia. Sul Microsoft Store esiste ancora una pagina dedicata al tablet di scorsa generazione ma non è più presente il pulsante “Acquista”, mentre in altri Paesi è ancora cliccabile ma porta a un link vuoto.

Contattato tramite la chat di supporto, un rappresentante della compagnia di Redmond ha confermato che il Surface Pro 2 non è più in vendita sul sito dunque chi desidera acquistare uno dei tablet della gamma avrà a disposizione solo due opzioni: il più potente e costoso Surface Pro 3 oppure Surface 2, il dispositivo basato su Windows RT 8.1.

La mossa ha un senso e per un certo verso era attesa poiché Surface Pro 2 sta invecchiando e non ha ricevuto un aggiornamento significativo dalla sua introduzione nel mercato; era stato offerto come alternativa economica al Surface Pro 3 ma, data la spinta che il gigante statunitense sta cercando di dare al suo ultimo tablet, non sorprende che il modello di vecchia generazione stia per scomparire.

Chi è ancora alla ricerca di un Surface Pro 2 potrà comunque guardare agli altri rivenditori online e fisici, anche se è probabile che le scorte siano ormai limitate e che il dispositivo sparirà presto totalmente dal mercato. Questo perché non regge il confronto con il modello di attuale generazione: Surface Pro 3 è infatti un tablet molto potente che, tramite l’apposita tastiera/accessorio, può esser trasformato in un notebook vero e proprio con tutte le possibilità offerte da Windows 8.1. Il prezzo al pubblico rimane però vicino ai mille euro per la soluzione base, anche se giustificato dalla sua qualità.