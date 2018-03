Google svela il progetto open YouTube WatchMe

Cristiano Ghidotti,

Con il progetto YouTube WatchMe per Android è possibile integrare in modo semplice e veloce gli streaming live di YouTube all’interno delle applicazioni Android. YouTube WatchMe porta sulle app le stesse funzionalità di broadcasting già viste in software come Live on YouTube di Xperia oppure Re di HTC.

Così Google annuncia oggi il debutto di YouTube WatchMe, un progetto open source dedicato agli sviluppatori che operano in ambito Android. Come ben comprensibile dalla frase di apertura (tradotta dal blog ufficiale di bigG), l’obiettivo è quello di consentire l’integrazione degli streaming video live all’interno delle applicazioni distribuite su smartphone e tablet attraverso la piattaforma Play Store.

Una novità che andrà ad interessare anche gli utenti. Questi vedranno debuttare in futuro sullo store di Mountain View nuove applicazioni di terze parti che al loro interno permetteranno di seguire gli streaming in diretta. Il progetto, attualmente in fase sperimentale, si basa sull’impiego delle API messe a disposizione dal portale di video sharing oltre che di Google Play Services.

YouTube WatchMe per Android utilizza YouTube Data API v2, YouTube Live Streaming API, Google Play Services e Plus API. È possibile personalizzare queste componenti per le proprie applicazioni, così come contribuire all’evoluzione del progetto segnalando i bug riscontrati o richiedendo l’inclusione di nuove funzionalità.

Gli interessanti possono trovare fin da ora maggiori informazioni e le istruzioni dettagliate per l’utilizzo di YouTube Watch sulle pagine di GitHub. Il lancio delle prime applicazioni Android realizzate con questa tecnologia potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.